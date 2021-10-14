В понедельник, 14 октября, в Украине празднуют День защитника Украины. В этот день на государственном уровне почитаются мужество и отвага мужчин и женщин, которые всеми возможными силами защищают родную мать на военной службе. Украинцы ежедневно должны благодарить воинам за сохранение целостности государства и стремление мирного неба над головой. Поэтому в День защитника Украины не забудь поздравить воинов. Для этого мы подготовили для тебя поздравления с Днем защитника Украины в стихах.

Всех военных Украины,

всех защитников страны,

Кто покой наш охраняет,

мы поздравить вас пришли.

Вы смелы, храбры, отважны,

не боитесь вы врага,

Вы на суше, в небе, море,

охраняйте нас всегда.

Эти строки поздравленья

вам хотим преподнести,

Праздник этот Украинский

очень важен для страны.

Пожелать хотим успеха,

больше радости и смеха,

Понимания в семье

и покоя на земле.

Желаю любви, оптимизма,

Любви, красоты, магнетизма,

Здоровья, удачи, богатства,

Со мной никогда не расстаться!

Будь смелым, подвижным, активным,

Будь сильным, здоровым, спортивным,

Ты самый крутой из парней у меня!

Поздравляю тебя с 14 октября!

Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая

Да верность стране в сердце просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина вас благодарностью греет,

Вернуться, куда б не пришлось вам пойти,

Опасность в дороге легко обойти.

Крепиться, с пути вам не сходить,

Рассветы Украины беречь и хранить,

Успеха вашего пускай не рвется нить.

Украинские солдаты! Поздравляем, вас, ребята!

Вам желаем легкой службы, и неслыханных побед!

Ваши подвиги лихие пусть отметятся наградой,

Знаем, армия родная защитит страну от бед!

Поздравляем всех военных нашей славной Украины,

Пусть о чем мечтает каждый, вдруг случится, вдруг придет,

Будьте счастливы, здоровы, остальное все — не важно.

Ну а дома пусть любого гарная дивчина ждет!



Всех военных Украины,

всех защитников страны,

Кто покой наш охраняет,

мы поздравить вас должны.

Вы смелы, храбры, отважны,

не боитесь вы врага, В

ы на суше, в небе, море, о

храняйте нас всегда!

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