Идеи подарков для девушки, мамы, подруги на 14 октября

День защитников и защитниц Украины – важный праздник для всей страны. Ведь именно в этот день мы как нация выражаем искреннюю благодарность всем, кто защищает Украину и борется за ее целостность, особенно в такие сложные времена для страны, как сейчас. Поэтому так хочется поздравить наших защитниц не только словом, но и приятным презентом. Ведь не стоит забывать, что и женщины делают большой вклад в оборону нашей замечательной родины. Что же подарить им на 14 октября? Мы подготовили для тебя варианты хороших презентов, чтобы порадовать твою защитницу Украины.

Что подарить девушке на 14 октября: красивый ежедневник

Технологии и заметки в телефоне – это, конечно, хорошо, но ничто не заменит приятного ощущения ежедневника в руках. А его ведение, заполнение для многих девушек настоящий ритуал. Так приятно уделить время себе и разложить свои планы, мысли по полочкам. Еще интереснее, если еще и сам блокнот выглядит настолько привлекательно, что хочется возвращаться к нему снова и снова! Если не знаешь точно, какой именно ежедневник придется по вкусу конкретной девушке, выбери однотонный дизайн. Такой вариант довольно нейтральный и подойдет почти каждой.

Что подарить девушке на 14 октября: сертификат на СПА-день

Каждая девушка хочет ощутить себя принцессой и почувствовать, как ее кружат! Поверь, день в СПА-салоне – одно из самых запоминающихся впечатлений, которое может получить представительница прекрасного пола. Массаж всего тела, обертывание, масла, макси для лица и волос, теплый чай и релакс у бассейна… И все это при том, что никто не будет подгонять, можно замедлиться на целый день! Для современной женщины это очень важно, тем более, для той, которая защищает нашу страну.

Что подарить девушке на 14 октября: набор шоколада или капкейков

Сладости с тематическим украшением – всегда хороший подарок. Это и смотрится привлекательно, и можно полакомиться с чаем или кофе. Даже те, кто не очень любит сладкое, обрадуются такому подарку, ведь украшениями можно полюбоваться, а вкусностями поделиться с семьей и друзьями.

Что подарить девушке на 14 октября: косметика

Качественная косметика – всегда радость для девушки. Даже если она не пользуется ею часто, иногда все же приятно изменить свой образ и добавить немного яркости, праздника. При этом качественная косметика – не обязательно за все деньги мира. Dior, Channel, Maybelline, может, и хорошо, но на нее у многих бывает аллергия. К тому же, она не экологичная и тестируется на животных. Можно выбрать другие модные аналоги, такие как Pupa, NYX, Gosh, Inglot, Lumene и другие. Не пугайся, цены у них приятные.

Подарки на 14 октября для мужчин — лучшие идеи

Что подарить девушке на 14 октября: сертификат в магазин нижнего белья

Нижнее белье – вещь довольно интимная, поэтому ее не подаришь просто так, тем более, когда не знаешь предпочтений и размеров девушки. Однако красивое белье любят все – и женщины, и мужчины. Даже под военной формой может скрываться привлекательный кружевной комплект. Поэтому такой сертификат – отличный подарок, ведь девушка сможет пойти и сама выбрать белье.

Что подарить девушке на 14 октября: сертификат на поход в ресторан или на дегустацию

В зависимости от предпочтений девушки можно подарить сертификат в ресторан с необычной (грузинской, китайской) или же более классической (украинской, итальянской) кухней. А если девушка не против иногда выпить бокал вина, можно презентовать дегустацию вин, сыров или фондю. Такие подарки обычно делают на двоих. А прекрасный, романтический ужин в компании друзей или близкого человека точно запомнится надолго.

Что подарить девушке на 14 октября: занятие своими руками

Если тебе известно, что девушка очень любит творить что-то своими руками, то различные мастер-классы точно для нее! А вариантов море: мастер-класс по мыловарению, гончарному мастерству, живописи, росписи одежды, кулинарии – точно найдется интересный вариант для каждой.

На самом деле, вариантов еще очень много! Это и фотосессия, и полет на самолете, аксессуары, сумочки, украшения, техника, шопинг со стилистом или туристическая поездка.

Все зависит от предпочтений девушки, насколько хорошо ты ее знаешь и, конечно же, от бюджета, который можешь себе позволить.

А, если на 14 октября, тебе нужно преподнести презент мужчине, читай нашу подборку и ты узнаешь, что подарить мужчине на 14 октября.

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