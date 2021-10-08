Как украсить дом на Хэллоуин 2021: интересные идеи

Хэллоуин — один из ярких, хотя и жутких осенних праздников, который уже прижился в Украине. Он возник в начале XX века на территориях нынешней Великобритании и имеет кельтские корни. Одно из первых названий праздника — Самайн. Тогда люди праздновали окончание сельскохозяйственных работ и наступление темного времени года. Позже добавились и католические традиции, и Хэллоуин стал восприниматься как День Всех Святых — All Hallow’s Eve.

Антураж мистики и ужаса добавился к празднику уже в XV веке во Франции. Тогда после многочисленных эпидемий тема Смерти была у всех на устах. Стали очень популярными театральные действа, переодевания в злых духов и других символов потустороннего мира. Этот праздник стали распространяться по миру. Особым символом Хэллоуина стал Фонарь Джека — тыква с вырезанным оскалом и свечой внутри. Существует легенда: ирландский кузнец Джек обманул Дьявола и взял с него обещание, что душа кузнеца не попадет в ад. Но после смерти в рай он тоже не попал. Поэтому Джек был вынужден скитаться по миру, а свой путь подсвечивать свечкой, которую поместил в полую тыкву, чтобы защитить ее от ветра.

Хэллоуин 2020 празднуется в ночь на 1 ноября. В XXI веке превратился в настоящее костюмированное действо. Конечно, во время пандемии дети уже не будут ходить в костюмах нечисти по соседям с вопросом «Конфеты или неприятности?». Но это не повод игнорировать праздник. Ведь мистическую атмосферу можно создать дома.

Как украсить дом к Хэллоуину?

Чем страшнее, тем лучше. Отдавайте предпочтение черным, оранжевым и кровавым цветам. Дополнительной потусторонней атмосферы придаст искусственная паутина, игрушечные пауки и летучие мыши и, конечно же, призраки, сделанные из белой ткани.

Не забудьте, что праздничный стол тоже можно украсить по-потустороннему. Если некогда экспериментировать, то желейные конфеты в виде глаз и червей вас выручат.

Если хочется чего-то более гламурного. То есть идеи дизайна и для реализации таких желаний. Главное, добавьте немного мистики — черепов, увядших цветов, искусственной пыли, свечей … И вами будет гордиться сама семейка Адамсов.

Надеемся, что идеи декора на Хэллоуин пришлись вам по вкусу. И особая атмосфера праздника порадует ваших близких.

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