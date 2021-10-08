Топ-5 полезных завтраков: Экономим время и питаемся правильно
Начать день с полезного легкого завтрака — приятная привычка в это напряженное время. Что же вкусного приготовить, чтобы энергии хватило надолго? Мы подобрали рецепты завтраков на любой вкус. Их можно легко приготовить, даже не имея особых кулинарных навыков.
Скрембл с авокадо тостом
На самом деле это модное слово обозначает яичницу-болтунью, но согласитесь, скрембл с авокадо звучит куда лучше!
Рецепт скрембла
- Яйца- 2 шт.
- Молоко – 2 ст. л.
- Оливковое масло – 1 ч. л.
- Щепочка соли
- 1/2 авокадо
- Тост
Рецепт тостика, думаем, вам не нужен, поэтому переходим сразу к приготовлению скрембла.
- Тщательно взбейте яйца. От того, насколько качественно вы это сделаете, зависит пышность блюда
- Аккуратно влейте слегка подогретое молоко, добавьте соль и продолжайте взбивать
- Разогрейте сковороду смажьте е маслом и вылейте яичную смесь. Подождите пару минут, когда она «схватится» и аккуратно помешайте ее, чтобы получались отдельные кусочки
- Разомните авокадо ложкой и выложите на тост
- Сверху выложите слегка остывший скрембл. Готово!
На самом деле это блюдо можно дополнить и рыбкой, и куриным филе, главное – скрембл готовить отдельно, иначе вся его магия разрушиться!
Ленивые вареники
Идеальное блюдо для тех, кто любит начинать день со сладкого завтрака и при этом следит за фигурой!
Рецепт ленивых вареников
Ингредиенты
Яйцо куриное — 1 штука
Мягкий творог — 200 г
Пшеничная мука — 30 г
Сахар — по вкусу
Соль — по вкусу
Приготовление
1.Выложите творог в миску, добавьте яйцо, сахар и муку и перемешайте до однородной консистенции. Если масса получилась слишком липкой, добавьте немного муки
- Выложите творожную массу на разделочную досточку, посыпанную мукой, разделите пополам и скатайте одинаковые колбаски.
- Получившиеся колбаски разрежьте на небольшие кусочки
- В небольшой кастрюле довести до кипения воду. Аккуратно один за другим опустите наши варенички в кипящую воду. Варите, слегка помешивая, чтобы не слиплись. Когда вареники всплывут, дайте им еще минуту повариться и достаньте шумовкой
- Готово! Ленивые вареники можно подавать на стол с вареньем, сметаной или фруктами. Приятного аппетита!
Запеченая гранола
Еще одно блюда, безопасное для вашей фигуры!
Рецепт гранолы
Ингредиенты:
- Орехи – 150 г
- Овсянные хлопья – 400 г
- Сухофрукты – 150 г
- Мед – 3 ст. л.
- Подсолнечное масло.
Приготовление
Орехи (можно использовать любые!) измельчите. Можно просто порезать ножом на маленькие кусочки..
Нарежьте сухофрукты мелкими кубиками
Смешайте хлопья, орехи и сухофрукты.
Растопите мед на водной бане, смешайте с подсолнечным маслом и добавьте хлопья. Все тщательно перемешайте.
Выложите гранолу на противень, разровняйте ровным шаром и поставьте в разогретую на 160 градусов духовку на 30-40 минут.
Во время приготовления несколько раз перемешайте гранолу.
Готовое блюдо оставьте на 30 минут остывать.
Подавать гранолу можно з йогуртом, молоком, фруктами, кефиром или соком. Приятного аппетита!!
Творожная запеканка
Блюдо, которое не требует особых кулинарных навыков, и придётся по вкусу и взрослым, и малышам.
Рецепт творожной запеканки
Ингредиенты
- творог обезжиренный — 450 г
- сметана 15% — 300 г
- яичный белок — 2 шт.
- яйца — 2 шт.
- манная крупа — 2 ст.л.
- сахар ванильный — ½ ч.л.
- сухари мелкие – 1/3 стакана
Приготовление
- Отделите белки от желтков
- Смешайте манку, творог, сметану, 2 желтка и 1 белок, ванильный сахар в однородную массу в миске. Для получения идеально консистенции можно использовать блендер
- Взбейте белок одного яйца в пышную пену и добавьте к творожной массе
- Форму для выпекания смажьте маслом и на дно и стенки ровным слоем выложите сухари. Лишние стряхните
- Выложите поверх сухарей творожную массу и поставьте в предварительно разогретую до 170 градусов духовку
- Выпекайте блюдо около 60 минут, затем достаньте, накройте бумажным полотенцем и дать немного остыть.
Творожная запеканка готова! Приятного аппетита!
Зеленый салат с клубникой
Салат на завтрак – отличное решение, особенно, если мы говорим о невероятном салате с клубникой.
Рецепт салата с клубникой
Ингредиенты:
- клубника — 150 г
- сыр фета — 100 г
- листья салата — 40 г
- арахис — 70 г
- оливковое масла – 1 ст.л.
Приготовление
- Помойте и нарежьте клубнику слайсами
- Сыр фета нарежьте кубиками
- Смешайте в глубокой миске листья салата, арахис, клубнику и сыр
- Заправьте салат оливковым маслом. Для вкуса можно добавить пару капель натурального лимонного сока и уксуса
Салат готов! Приятного аппетита!
Фото: IStock
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