Как отличить оригинальные Nike от подделки

Небольшие лайфхаки, которые помогут вам не попасться на уловки мошенников и купить фирменные кроссовки

Сейчас все более популярным становится интернет-шоппинг, ведь это так удобно – делать покупки онлайн! Удобно и… опасно: приобретая товар через интернет. практически невозможно проверить его качество, и нередки случаи, когда на фото продавца – оригинал, а приходит подделка. Особенно часто стали подделывать кроссовки известных брендов – Adidas и Nike. Поэтому, заказывая обувь через интернет, важно помнить простые правила: не оплачивать товар заранее, и при получении тщательно проверить его – все ли знаки отличия присутствуют.

Читай: Как отличить оригинальные adidas от подделки

Впрочем, покупая обувь даже в фирменных офлайн-магазинах, стоит проверить качество, ведь нечестные люди есть везде, и даже среди поставщиков и продавцов известных спорт-бутиков.

Чтобы вы могли легко и быстро отличить оригинальные Nike от подделки, мы собрали все мелкие детали, надписи, значки и «фишечки», которые есть у оригинальных моделей, и, скорее всего, будут отсутствовать у «фейков» и «реплик».

Ровные швы, аккуратная строчка, которая не пересекает никакие надписи и логотипы

Отсутствие потеков клея между подошвой и основой кроссовка

Название бренда пишется капсом. Обратите внимание также на то, как именно написан фирменный значок: R в маленьком кружке должен стоять справа от названия сверху и внизу над «запятой» под правым краем буквы N.

На стельке есть поддержка сбоку и под пяткой, вентиляционные отверстия. На лицевой и обратной сторонах стельки – логотипы NIKE. По краям стельки должны быть зигзагообразные вырезы, которые минимизируют скольжение.

Сама подошва должна быть матовая и слегка шероховатая, тогда как у «реплик» она чаще всего блестит.

Кроссовки должны быть упакованы в фирменную оранжевую коробку с логотипом. Но и это не является гарантией оригинальности – часто мошенники скупают коробки от оригиналов за копейки, чтобы потом в них продавать подделки

Внимательно изучите, какая страна-производитель указана. У оригиналов это Индонезия, Вьетнам и Китай.

На этикетке на коробке есть код модели и рядом трехзначное обозначение цвета – эти шифры должны совпадать с обозначениями на ярлычке на внутренней стороне язычка кроссовка.

И еще одно существенное отличие – цена! Стоимость оригинальных кроссовок Nike начинается от 100 долларов, тогда как подделки можно купить и за 500 грн. Не ведитесь на такие «акции» и «скидки», «ликвидации складов» и т.д. — это стопроцентный развод!

Лучше всего, отправляясь в магазин или на почту за заказанными кроссовками, иметь с собой снимок оригинала со всеми мельчайшими деталями, скачанный с официального сайта Nike – так вы точно не ошибетесь!

Фото: IStock

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