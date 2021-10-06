Подарки на 14 октября для мужчин — лучшие идеи

День защитников и защитниц Украины – важный праздник для всей страны. Ведь именно в этот день мы как нация выражаем искреннюю благодарность всем, кто защищает Украину и борется за ее целостность. Поэтому так хочется поздравить наших защитников не только словом, но и приятным презентом. А, как всегда любят говорить мужчины, они не знают, что им хочется получить в подарок. Что же подарить мужчине на 14 октября? Мы подготовили для тебя варианты хороших презентов, чтобы порадовать твоего защитника Украины.

Что подарить мужчине на 14 октября: беспроводные наушники

Давай честно, кто не мечтает получить в подарок беспроводные наушники? Они действительно облегчают жизнь. Не нужно мучиться с проводами, которые вечно ломаются или становятся жертвами кошачьих зубов. К тому же, сейчас у беспроводных наушников значительно лучшее качество звука. Твой защитник сможет слушать любимые треки с более крутой передачей звука, чем раньше.

Что подарить мужчине на 14 октября: рюкзак для ноутбука

Хорошим подарком ко Дню защитников и защитниц Украины может стать и рюкзак для ноутбука. Это практичная вещь, которая всегда пригодится. Сейчас рюкзаки для ноутбуков стали делать из водонепроницаемой ткани с мягким внутренним отсеком, что помогает полностью обезопасить ноутбук от внешних повреждений во время транспортировки. Кроме того, в таких рюкзаках еще полно места для других вещей, поэтому поместится и судочек на работу, и кроссовки в спортзал.

Что подарить мужчине на 14 октября: сертификат на имитацию полета за штурвалом самолета

Каждый взрослый человек в душе настоящий ребенок, который хочет новых впечатлений. А потому предлагаем подарить на 14 октября виртуальный полет на авиатренажере. Ваш защитник сможет почувствовать себя настоящим пилотом, понажимать на разные кнопочки, взлететь и посадить самолет. Не мечта ли? Хотя полет виртуальный и происходит на специальном авиасимуляторе, за процессом следит специальный инструктор.

Что подарить мужчине на 14 октября: полет в аэротрубе

А для настоящих смельчаков можно подготовить полет в аэротрубе, которая симулирует свободное падение. Этот вариант подарка на 14 октября подойдет для мужчин, которые задумываются о прыжке с парашютом, но еще не решаются на него, или же для тех, кто боится, но все же хочет почувствовать кайф свободного падения. На мужчину наденут специальный костюм, тренер расскажет все правила и будет страховать в процессе «полета», а твой защитник – ловить кайф.

Что подарить мужчине на 14 октября: пробное тренировки по боксу

Классным опытом для любого мужчины станет тренировка по боксу. Такой подарок на 14 октября позволит избавиться от негативных эмоций, разрядиться, подтянуть тело и, возможно, найти для себя новое хобби. Ведь бокс может быть не только на ринге со спарринг-партнером, но и в спортивном зале с тренером или на групповой тренировке со специальными мешками.

Фото: IStock

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