Когда День защитника Украины 2021? Кого и когда стоит поздравлять с праздником? Ответы на эти вопросы, а также историю Дня защитника Украины узнай в этом материале

Когда День защитника Украины 2021?

В 2014 году в нашей стране появился новый праздник — День защитника Украины. Его отмечают 14 октября. День выбран не случайно. Исторически сложилось, что эта дата является сакральной для украинских казаков. 14 октября воины отмечали христианский праздник — Покрову пресвятой Богородицы, которая защищала их в бою.

День защитника Украины является государственным праздником. А значит, выходным днем. В 2021 году эта дата приходится на четверг.

Кого и когда стоит поздравлять с Днем защитника Украины 2021?

С Днем защитника Украины принято приветствовать украинских военных, воинов АТО и украинских ветеранов Второй Мировой войны. Многие воспринимают этот праздник, как мужской. Но не стоит забывать, что в рядах украинской армии служили и служат много женщин.

День защитника Украины: история праздника

Официальное название праздника — День защитника Украины.

Праздник пришел на смену Дню защитника Отечества, который праздновали 23 февраля со времен Советского Союза. В 2014 году из-за вторжения России в Украину на государственном уровне отказались от устаревших символов и праздников.

Для празднования Дня защитника Украины избрали новую дату — 14 октября. Председатель Украинского института национальной памяти того времени Владимир Вятрович мотивировал выбор даты 14 октября исторической традицией чествования украинской армии на Покрову. Также 14 октября традиционно отмечается как день создания Украинской повстанческой армии — военно-политической формации украинского освободительного движения.

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