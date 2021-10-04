Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021, любовный гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 4 по 10 октября для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

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Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября для знака Овен говорит: если ты можешь об этом мечтать, значит, и сделать это сможешь. К черту все! Бери и делай! Еще никто не достигал успеха, развалившись на диване и наматывая сопли на кулак. Начни действовать – и увидишь, что для тебя нет ничего невозможного.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября для знака Телец говорит: все, через что ты проходишь, подготавливает тебя к тому, чего ты просил. Заставляй себя в те моменты, когда ничего не хочется. Обычно люди опускают руки в те моменты, когда они ближе всего к успеху, к реализации заветных желаний.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября для знака Близнецы говорит: сделай мечты сильнее своих страхов! Мечты – это голоса наших возможностей. Если по-настоящему чего-то хочешь, ищи то, что поможет тебе этого достичь. Не зря говорят, захочешь – найдешь возможность, не захочешь – найдешь сотни отговорок.

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Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября для знака Рак говорит: нельзя достичь чего-либо стоящего, не прилагая усилий. Самое сложное – начать действовать. Остальное зависит от настойчивости. Успех не свалится с неба. Ты не получишь все и сразу. Но усердие и целеустремленность обязательно приведет тебя к цели.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября: Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября для знака Лев говорит: великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в настоящем. Сожаления о прошлых ошибках и страх перед неизвестностью будущего только отвлекают тебя от жизни. Забудь обо всем! Заботься о том, что происходит здесь и сейчас.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября: Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября для знака Дева говорит: думай, как ты выглядишь в своих глазах, а не в глазах других! Люди склонны осуждать тех, кого не понимаю. Тех, кто отличается. Слушай только свое сердце, оно приведет тебя к успеху.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября для знака Весы говорит: секрет успеха – в постоянстве цели. Но помни, что еще никто не становится космонавтом случайно. Работай усерднее, ищи новые нестандартные подходы к решению задач, не останавливай саморазвитие ни на минуту. Все получится!

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября для знака Скорпион говорит: инвестиции в себя – лучшее, во что мы можем вложить свое время, силы и деньги. Только тот, кто не жалеет ресурсов на саморазвитие, достигает успеха. И в профессиональной, и в личной жизни. Подумай об этом!

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября для знака Стрелец говорит: молчание – лучший ответ на бессмысленные вопросы. Если возникают споры и конфликты, пытайся их потушить, не ввязывайся. Вокруг много людей, которые хотят твоего падения, и нарушить твою внутреннюю гармонию – их первая цель. Не позволяй этого.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября: Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября для знака Козерог говорит: ты способна на все! Не смей сомневаться и не позволяй другим убеждать тебя в этом. Доказывай правоту, борись и отстаивай свои идеи. И давай договоримся: с сегодняшнего дня в твоем словаре нет слова «невозможно».

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября для знака Водолей говорит: не сиди, сложа руки. Не завидуй другим, лениво развалившись на диване. Ты способна на все! Самое сложное – начать действовать. Остальное зависит от настойчивости.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября для знака Рыбы говорит: мы сами выбираем мысли, которые строят нашу дальнейшую жизнь. Поэтому тебе необходимо разложить по полочкам все, что твориться в твоей голове. Откинь зависть и осуждение, впусти свет в душу – и будет тебе счастье!

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