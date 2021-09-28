Новый каналG.spaceНовости

Лунный календарь на октябрь 2021: благоприятные дни для дел

Лунный календарь на октябрь 2021

Лунный календарь благоприятных дней на октябрь 2021 уже на сайте Нового канале! Читай, на когда запланировать важные дела, а когда лучше ничего не делать

Китайский гороскоп на 2021 год по году рождения

Лунный календарь на октябрь 2021: благоприятные дни для дел

Планировать важные дела стоит в соответствии с лунным календарем. В октябре 2021 благоприятные дни выпадают на 2, 9, 19 и 27 числа.

Гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака

Что ждёт Украину? Гороскоп на 2022 год для нашей страны

Лунный календарь на октябрь 2021

Лунный календарь на октябрь 2021: неблагоприятные дни для дел

Чтобы второй месяц осени получился максимально плодотворным и результативным, не стоит планировать важные дела на 7, 18, 30 октября. Лунный календарь 2021 гласит, что это неблагоприятные дни, и они не принесут тебе успеха.

Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака

Любовный гороскоп на 2021 для всех знаков зодиака

Лунный календарь на октябрь 2021

Фазы Луны на октябрь 2021

Убывающая Луна – с 1 по 5 октября 2021

Новолуние – 6 октября 2021

Растущая Луна – с 7 по 19 октября 2021

Полнолуние – 20 октября 2021

Убывающая Луна – с 21 по 31 октября 2021

И пусть октябрь 2021 принесет вам только радость!

Фото: iStock

gspace гороскоп модные новости