Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

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Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября: Овен (21 марта – 20 апреля)

Создай шедевр из сегодня. На этой неделе тебе предстоит много отдыха и настоящего экстрима. Не бойся. Решайся попробовать то, что раньше обходила десятой дорогой. Махни в горы и займись скалолазанием, например.

Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября: Телец (21 апреля – 21 мая)

На этой неделе звезды будут благоволить тебе во всем! В отношениях наступит долгожданная стабильность, вы с партнером начнете понимать друг друга без слов. Успехи ждут тебя и на профессиональном поле: похоже, скоро ты получишь неплохое повышение в зарплате!

Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Иди так далеко, как можешь видеть. И ты увидишь еще дальше. И помни: чем тяжелее подъем, тем красивее вид. И это правило действует не только в путешествиях, а и в достижении любых целей. Если сложно, не вздумай опускать руки. Успех рядом!

Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября: Рак (22 июня – 22 июля)

Уверенно иди по направлению к своим мечтам. Живи той жизнью, о которой мечтал. Хочешь карьерного взлета – работай больше, узнавай новое, ищи нестандартные подходы к решению задач. И ты станешь незаменимым.

Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября: Лев (23 июля – 22 августа)

На этой неделе у тебя появится шанс отправиться в небольшое путешествие за границу. Скорее всего, это будет короткая поездка, но запоминающая. Эмоции и впечатления от увиденного еще долго будут подпитывать твое настроение после возвращение домой.

Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября: Дева (23 августа – 23 сентября)

Всю неделю тебя будет преследовать удача! Каждый новый проект, каждая идея и задумка будут заканчиваться головокружительным успехом. Лови фортуну за хвост! Не ленись, не откладывай работу на потом. Кто знает, будешь ли ты таким же счастливчиком на следующей неделе.

Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября: Весы (24 сентября – 23 октября)

Перестань нервничать по пустякам, не давай негативным эмоциям завладеть тобой, подпитывайся только позитивными мыслями. Помни: лучшие вещи в жизни бесплатны – объятия, улыбки, друзья, поцелуи, семья!

Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Делай сегодня то, за что «будущий ты» будет тебе благодарен. Если не сейчас, то когда? Не откладывай свои мечты на потом, не корми саму себя «завтраками». Через 10 лет ты пожалеешь, что не решилась начать раньше.

Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Ты должен верить в себя даже тогда, когда в тебе сомневается весь мир. И это не пустые слова! Почему в твой проект должны верить коллеги и начальники, если ты в нем не уверена? Задумайся!

Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября: Козерог (22 декабря – 20 января)

Каждая минута в жизни – это шанс все изменить. Поднимай свою ленивую пятую точку с дивана и начинай что-то делать! Период хандры в твоей жизни слишком затянулся. Если не исправишь ситуацию сейчас, последствия будут плачевными.

Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября: Водолей (21 января – 18 февраля)

Если жизнь – зебра, поздравляю – у тебя белая полоса. Твой авторитет и заработок могут внезапно взлететь вверх. Но работай и не идеализируй, потому что бесплатный сыр сам знаешь где.

Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

На этой неделе будь готова к тому, что начальство вызовет тебя «на ковер» на серьезный разговор. Не трусь, тема беседы тебе понравится! Повышение зарплаты или новая должность – гарантированы.

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