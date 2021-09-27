Когда бабье лето 2021 в Украине? Этот вопрос в связи с резким похолоданием все чаще беспокоит украинцев. Будет ли бабье лето в Украине в 2021 году, читай в материале Нового канала

Что такое бабье лето?

Когда теплые летние дни подходят к концу и приходят первые похолодания, многие начинают задаваться вопросом: «А будет ли бабье лето? Кого оно наступит?» Что же люди вкладывают в это понятие? Неужели существует не четыре (как мы все знаем), а пять времен года? На самом деле, нет. Времен года по-прежнему четыре: зима, весна, лето и осень. А так называемое бабье лето – это термин, который обозначает длительный период теплой сухой погоды в конце сентября – начале октября. Оно наступает после значительного похолодания, и может даже сопровождаться повторным цветением некоторых растений.

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Когда бабье лето 2021 в Украине?

Что ж, в терминологии мы разобрались. Самое время узнать, будет ли бабье лето в Украине в 2021 году, и когда оно наступит. По данным метеорологов, осень все же порадует нас продолжительным потеплением. Так, бабье лето 2021 в Украине наступит во второй половине октября – примерно с 6 по 18 число.

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По прогнозам, октябрь начнется с холодных дождей, но к середине месяца температура воздуха поднимется до +20. Самым теплым днем окажется 14 октября – праздник Покрова Богородицы.

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