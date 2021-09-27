Белый Металлический Бык принес с собой мешочек с монетками многим знакам зодиака. Но некоторым за него придется изрядно побороться. Читай финансовый гороскоп на 2021 год по знакам зодиака на сайте Нового канала и узнай, какими будут твои финансовые дела в 2021 году!

Финансовый гороскоп на 2021 год: Овен (21 марта – 20 апреля)

Не стоит спускать доходы на ненужные мелочи, лучше копить средства и готовить почву для больших финансовых вложений в конце года. Поверь, они будут, и окупятся на 200 процентов! Самый удачный месяц 2021 года – сентябрь.

Финансовый гороскоп на 2021 год: Телец (21 апреля – 21 мая)

Тебя ждет очень прибыльный год, звезды все время будут на твоей стороне! В финансовом гороскопе на 2021 для Тельцов говорится, что главный секрет материального благополучия – авантюры и риск.

Финансовый гороскоп на 2021 год: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Трать деньги на действительно нужные вещи. В противном случае к концу года Белый Металлический Бык может оставить тебя с пустым кошельком. Самый удачный месяц 2021 года – май.

Финансовый гороскоп на 2021 год: Рак (22 июня – 22 июля)

Проекты, над которыми ты кропотливо работала месяцами, наконец-то начнут приносить прибыль! Финансовый гороскоп на 2021 для Раков прогнозирует стабильный денежный приток на протяжении всего года Белого Металлического Быка.

Финансовый гороскоп на 2021 год: Лев (23 июля – 22 августа)

Тебя ждут потрясающие карьерные возможности, перспективные бизнес-знакомства и солидная прибавка к зарплате. На протяжении всего года Белого Металлического Быка твои доходы будут превышать расходы, и ты всегда будешь оставаться в плюсе! Самый удачный месяц 2021 года – октябрь.

Финансовый гороскоп на 2021 год: Дева (23 августа – 23 сентября)

Год Белого Металлического Быка принесет тебе нереальное везение в финансовом плане! Прибавка к зарплате, регулярная премия, дополнительные денежные притоки – буквально каждое твое начинание будет приводить к таким исходам.

Финансовый гороскоп на 2021 год: Весы (24 сентября – 23 октября)

В погоне за деньгами необходимо проявлять осторожность! Финансовый гороскоп на 2021 год для знака Весы не советует заваливать себя фрилансом или сверхурочной работой, даже если ты не совсем довольна своим материальным положением. Но все это временно.

Финансовый гороскоп на 2021 год: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Первая половина года станет не самым прибыльным периодом. Но не печалься заранее! Не беги сломя голову за кредитом, потому что не хочешь «затягивать пояса». Не набирай долгов у друзей и коллег.

Финансовый гороскоп на 2021 год: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Год Белого Металлического Быка – отличное время, чтобы улучшить свое материальное положение! Финансовый гороскоп на 2021 для Стрельцов обещает образования новых денежных потоков, помимо зарплаты на основном месте работы.

Финансовый гороскоп на 2021 год: Козерог (22 декабря – 20 января)

Финансовый гороскоп на 2020 год для знака Козерог буквально кричит: «Ты заслужила все хорошее, что происходит с тобой! Лови удачу за хвост!» Самый удачный месяц 2021 года – июнь. Масштабные покупки, вложения в крупные проекты будут окупаться на 200 процентов!

Финансовый гороскоп на 2021 год: Водолей (21 января – 18 февраля)

Тебя ждет отличный год в финансовом плане! Первая половина года Белого Металлического Быка пройдет спокойно – без огромных денежных притоков. При этом расходы не будут превышать доходы, то есть, в минус ты не уйдешь. Это хорошо! А вот во второй половине года все изменится! В лучшую сторону!

Финансовый гороскоп на 2021 год: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В год Белого Металлического Быка тебя ждет большой финансовый взлет! Причем настолько большой, что ты едва ли поверишь в свою удачу. Финансовый гороскоп на 2021 для знака Рыбы говорит, что фортуна будет сопутствовать тебе на протяжении всего года.

Фото: IStock

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