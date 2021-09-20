Сентябрь – это месяц перезагрузки и новых планов. А чтобы начало осени получилось максимально плодотворным и результативным, мы советуем ориентироваться на лунный календарь на сентябрь 2021, и для принятия важных решений выбирать благоприятные дни

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Лунный календарь на сентябрь 2021: благоприятные дни для дел

Планировать важные дела стоит в соответствии с лунным календарем. В сентябре 2021 благоприятные дни выпадают на 4, 5, 21 и 23 число.

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Лунный календарь на сентябрь 2021: неблагоприятные дни для дел

Чтобы начало осени получилось максимально плодотворным и результативным, не стоит планировать важные дела на 6, 13, 28 сентября. Лунный календарь 2021 гласит, что это неблагоприятные дни, и они не принесут тебе успеха.

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Фазы Луны на сентябрь 2021 года

Убывающая Луна – с 1 по 6 сентября

Новолуние – 7 сентября

Растущая Луна – с 8 по 20 сентября

Полнолуние – 21 сентября

Убывающая Луна – с 22 по 30 сентября

И пусть сентябрь 2021 принесет вам только радость!

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