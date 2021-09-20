Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября 2021 для всех знаков зодиака

Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

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Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября: Овен (21 марта – 20 апреля)

Как хорошо, что не нужно ждать ни минуты, чтобы начать делать мир лучше. Повторяй себе эту фразу каждое утро! Ты создана, чтобы творить добро, освещать путь другим. Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября для знака Овен говорит: прими свое признание – и станешь самой счастливой!

Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Лучше быть уверенным в хорошем результате, чем надеяться на отличный. Всегда и во всем выкладывайся на 100%, не ленись, не перекладывай ответственность на других. Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября для знака Телец говорит: если хочешь сделать дело хорошо, сделай его сама. Успех рядом!

Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Ты способна на все! Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября для знака Близнецы говорит: не смей сомневаться и не позволяй другим убеждать тебя в этом. Доказывай правоту, борись и отстаивай свои идеи. И давай договоримся: с сегодняшнего дня в твоем словаре нет слова «невозможно».

Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября: Рак (22 июня – 22 июля)

Каждый финиш – это, по сути, старт. Не опускай руки после неудач, потому что они открывают тебе новые двери. Помни: пока другие празднуют победу, ты работаешь и становишься лучше. Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября для знака Рак говорит: продолжай бороться – и тебя никто не сможет обогнать.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября: Лев (23 июля – 22 августа)

То, что ты ищешь, ищет тебя тоже. Поэтому продолжай двигаться вперед, бороться за свое счастье, отстаивать свои мечты. Только тогда к тебе придет успех. Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября для знака Лев говорит: сколько шагов навстречу счастью ты сделаешь, столько шагов и оно сделает навстречу к тебе.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября: Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября для знака Дева говорит: молчание – лучший ответ на бессмысленные вопросы. Если возникают споры и конфликты, пытайся их потушить, не ввязывайся. Вокруг много людей, которые хотят твоего падения, и нарушить твою внутреннюю гармонию – их первая цель. Не позволяй этого.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября: Весы (24 сентября – 23 октября)

Чудеса там, где в них верят. Успех там, где его заслуживают. Банально, но факт: наши мысли оказывают огромное влияние на течение жизни. Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября для знака Весы говорит: перестань позволять негативу окутывать твою душу, пусти свет в свое сердце – и счастье тебя найдет.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Заставляй себя в те моменты, когда ничего не хочется. Почему? Обычно люди опускают руки в те моменты, когда они ближе всего к успеху, к реализации заветных желаний. Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября для знака Скорпион говорит: переведи дух и продолжай бороться дальше – ты сможешь все!

Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября для знака Стрелец говорит: успех – это когда 9 раз упал и 10 раз поднялся. Олимпийскими чемпионами не рождаются, ими становятся. И процесс этот не из легких – травмы, боль, слезы… Бери пример с лучших. Больно? Терпи! Так закаляется характер.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября: Козерог (22 декабря – 20 января)

Самое сложное – начать действовать. Остальное зависит от настойчивости. Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября для знака Козерог говорит: не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что ты не останавливаешься. Успех не свалится с неба. Ты не получишь все и сразу. Но усердие и целеустремленность обязательно приведет тебя к цели.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября для знака Водолей говорит: мечты – это голоса наших возможностей. Если по-настоящему чего-то хочешь, ищи то, что поможет тебе этого достичь. Не зря говорят, захочешь – найдешь возможность, не захочешь – найдешь сотни отговорок.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Нечем заняться – займись собой. Но думай, как ты выглядишь в своих глазах, а не в глазах других. Люди склонны осуждать тех, кого не понимаю. Тех, кто отличается. Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября для знака Рыбы говорит: слушай только свое сердце, оно приведет тебя к успеху.

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