Выходные в сентябре 2021: будут ли дополнительные выходные

Сентябрь 2021 не сможет порадовать украинский дополнительными выходными. Дело в том, что в Украине в сентябре нет государственных праздников, которые предусматривают дополнительные выходные. Поэтому украинцы будут отдыхать только в субботу и воскресенье. Таким образом в сентябре 2021 можно рассчитывать лишь на 8 выходных.

Всего в сентябре 30 дней, из которых 22 рабочих и 8 выходных. Выходные в сентябре 2021 приходятся на 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.

Даже если дополнительных выходных серез официальные государственные праздники ожидать не придется, но все же отпраздновать можно несколько хороших дней.

Календарь праздничных дней сентября

1 сентября — День знаний

2 сентября — День предпринимателя

8 сентября — Международный день солидарности журналистов

9 сентября — День тестировщика

15 сентября — День фармацевтического работника

19 сентября — День HR-менеджера

27 сентября — День туризма

30 сентября — Всеукраинский день библиотек

Фото: IStock

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