Научись сортировать мусор: «Україна без сміття» выпустила онлайн-игру, которая тебе поможет

«Україна без сміття» вместе с компанией Pernod Ricard Ukraine разработали бесплатную онлайн екоигру «Trash Hunter». Это первый подобный образовательный диджитал-проект в Украине, который учит сортировке и ответственному потреблению. Над воплощением игры работало креативное агентство VERTIGO.

Украина в 2019 году оказалась среди стран с наибольшим количеством отходов на душу населения. Около 15 млн тонн мусора ежегодно оказывается на наших свалках, и это только по официальным данным. Сортировка и ответственное потребление — выход из этого мусорного кризиса. Пока только 5% из всех твердых бытовых отходов попадают на переработку. А это значит, что остальные ценные вторресурсы мы просто не используем во благо.

«Trash Hunter» — онлайн-игра, доказывает: сортировка — не такое уж и сложное, как кажется. Игру можно рассматривать как интерактивный онлайн-руководство по сортировке, где кратко и интересно подано основную информацию про обыденные предметы, которые становятся отходами, но все еще полезными для использования.

— Хотим, чтобы наша игра стала первой онлайн игрой в Украине, в которую можно поиграть на уроках. Ведь это современный, интерактивный и качественный диджитал-продукт для формального и неформального образования, — рассказала Евгения Аратовская, председатель УБС.

Игра предлагает пользователю превратиться в космического екорейнджера и спасти галактику от мусорной угрозы. Чтобы пройти все миссии, надо познакомиться с 29 мусорными монстрамы и 6 их биг-боссами. Накормить каждого правильным рационом — упаковками, чтобы не провалить спасительную миссию. Коробася, Кулякя, Пенопля, Склотарик — каждый монстр имеет свою историю.

Вся информация о сортировке и ответственном потреблении представленная в формате сторителинга, чтобы каждая игровая сессия была как реалистичный сюжет. Проверить свои знания можно в финальной миссии, когда игроку нужно из общей кучи мусора бросить свайпом в глотку мусорного монстра подходящие упаковки из предложенных.

— Этой онлайн-игрой мы поддержали актуальные тенденции в образовании, заключающиеся в геймификация учебного процесса. Через игру легче привлекать аудиторию к такой крайне важной теме для Украины — сортировка отходов, и популяризировать эту культурную привычку, — поделился Антон Елисеев, руководитель программ устойчивого развития и ответственности Pernod Ricard Ukraine.

Над концепцией, вижуалом, механикой и UX/UI дизайном работало креативное агентство VERTIGO. По их замыслу, вид каждого мусорного монстрика и его имя ассоциируется с определенной группой отходов, которую принимают на станции сортировки. Так игроку интереснее и легче запоминать информацию.

— Это очень интересный проект с точки зрения социальной ответственности, механики и воплощения. Благодаря простой игровой форме легко усваивать информацию о сортировке мусора. Именно так ненавязчиво и формируются новые экологические привычки, — рассказала Марианна Мурашко, креативная директор агентства VERTIGO.

Фото — iStock, Україна без сміття

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