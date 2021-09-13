Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Финансовый гороскоп на сентябрь 2021: Львы заработают на творчестве, а Тельцы могут проиграть все в казино

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Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября для знака Овен говорит: относись к другим так, как хотел бы, чтобы относились к тебе, – и ты не пожалеешь.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября: Телец (21 апреля – 21 мая)

Действуй стремительно, но без суеты. Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября для знака Телец говорит: даже если ситуация быстро начнёт меняться и потребует дерзких решений.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Не откладывай на завтра то, что можно отложить на послезавтра. Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября для знака Близнецы говорит: если есть возможность расслабиться, стоит этой возможностью воспользоваться!

Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября для знака Рак говорит: воспользуйся счастливыми шансами судьбы, держи руку на пульсе событий. И сможешь извлечь для себя немало выгод.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября: Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября для знака Лев говорит: в ближайшее время получиться правильно организовать своё время: второстепенные дела отложатся в сторону, а важные – спокойно решаться в течение недели.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября: Дева (23 августа – 23 сентября)

Не скрывай своих достоинств, наоборот – выставляй их напоказ. Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября для знака Дева говорит: покажи окружающим, что ты умеешь и чего стоишь. Это всех порадует, а тебя приятно удивит результат.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября для знака Весы говорит: тебя ожидает успех во всём, что связано с повышением профессионального уровня и новыми горизонтами. Отлично было бы заняться учёбой, завести новое хобби, пойти на курсы или просто посетить места, где ещё не бывал.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

На этой неделе коммуникативные таланты Скорпиона будут на высоте. Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября для знака Скорпион говорит: провести сложные переговоры, отстоять свою точку зрения, завести новые знакомства – всё это тебе будет удаваться легко.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября для знака Стрелец говорит: звезды наделят Стрельцов такими качествами, как энергичность, острый ум и, главное, скорость – благодаря им, ты будешь способна побить все рекорды.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября: Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября для знака Козерог говорит: ближайшие дни походят для любых амбициозных задумок Козерогов, получиться «разрулить» самые сложные вопросы. А потом с полным правом наслаждаться изумлением на лицах окружающих.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября: Водолей (21 января – 18 февраля)

Говорят, что деньги не пахнут, однако Водолеи будут буквально нюхом чувствовать их приближение. Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября для знака Водолей говорит: они сумеют использовать малейший шанс для пополнения своего кошелька.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 13 по 19 сентября для знака Рыбы говорит: успех рядом, поэтому если на этой неделе на твоем пути будут препятствия, постарайся не дать им возможности сбить тебя с выбранного направления.

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