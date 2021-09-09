Тирамису с ягодами — один из самых легких десертов, которые можно подать даже к праздничному столу. Не знаешь, как приготовить тирамису с ягодами дома? Мы поможем тебе с пошаговым рецептом. Записывай или сохрани материал в закладки.

Чтобы приготовить тирамису, тебе понадобится:

120 г сливочного сыра маскарпоне 1 яйцо 40 г бисквитного печенья савоярди 5 г какао 5 г темного шоколада 30 г молотого кофе 25 г свежей малины 45 г сахарной пудры 10 г свежей мяты 50 г замороженной малины 25 г сахара

Приступаем к приготовлению!

Молотый кофе залей кипятком на 2-3 минуты. Дай ему немного настояться, и отставь пока в сторону, чтобы кофе остыл.

Отдели белки от желтков. Белки поставь в холодильник, а желтки смешай с маскарпоне, 20 г сахарной пудры и тщательно перемешай.

Рецепт домашнего мороженого с клубникой

В оставшуюся сахарную пудру слей холодные белки и взбей венчиком (будет сложно, готовься!) или миксером (это легче!) в пышную пену.

Смешай получившуюся смесь с желтковой массой, слегка перемешай. Крем готов!

Малину перетри через сито, чтобы избавиться от косточек. Взбей миксером получившуюся массу, добавь немного сахарной пудры или сахара по вкусу.

Как почистить авокадо за пять минут

Возьми форму. Это может быть как глубокая формочка для выпечки, так и порционные стаканчики. На дно выложи печенье, предварительно обмакнув его в кофе. Сверху ложкой выложи крем, полей его малиновым сиропом. Первый «этаж» готов. Сверху снова положи печенье, крем и полей сиропом. Если стакан высокий, повторяй все этапы, пока не заполнишь емкость доверху.

Укрась десерт какао, тертым шоколадом и листочками мяты. Приятного аппетита!

Фото — iStock

Читай также:

Безалкогольные коктейли: ТОП-5 вкусных рецептов

Шоколадный пудинг: рецепт самого вкусного десерта