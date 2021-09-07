Приложения для изучения английского – это один из лучших и самых легких способов эффективно изучать язык. Всего несколько минут в день, а твой словарный запас может пополниться сленгом, деловой лексикой или профессиональными терминами, которые так важно знать для работы. Бесплатные приложения для изучения английского можно использовать в любом месте и в любое время. Все, что нужно, – это скачать их на свой телефон. Английский можно учить по дороге на работу в метро или маршрутке, пока ждешь подругу в кафе или свой заказ за барной стойкой. Мы подобрали для тебя ТОП-5 приложений для изучения английского для андроида и айфона. Выбирай свой, скачивай и совершенствуйся!

LinguaLeo

Это приложение для изучения английского построено по принципу тамагочи. Изучать язык тебе будет помогать мультяшный персонаж – Львенок Лео. Чтобы накормить своего друга, тебе нужно заработать фрикадельки, выполняя различные задания в приложении. Ты можешь изучать отдельные слова, слушать песни, смотреть фильмы и отдельные видеоролики, а также читать книги. Уровень можно выбрать самостоятельно, ориентируясь на свой опыт.

ED Words

Это приложение для изучения английского языка призвано расширить твой словарный запас. Там можно выбрать из 350 готовых тематических топиков или собрать индивидуальный набор тем. Таким образом приложение удобно использовать начинающим и продвинутым студентам. В ED Words можно проходить упражнения для запоминания слов, а также привлечь друзей, организовав такой себе клуб.

Words

Это приложение для изучения английского языка отличается огромным запасом иностранных слов –около сорока тысяч. Улучшить свой английский можно, пройдя 330 тематических уроков. В приложении также есть функция создания собственных уроков с добавлением нужных слов. Его можно использовать в автономном режиме, что удобно при отсутствии подключения к сети.

Easy ten

Это приложение для изучения английского языка идеально подойдет тем, кто не хочет слишком заморачиваться. Просто скачай приложение, и оно само будет посылать тебе 10 слов в день. А потом ты можешь выполнить несколько упражнений для их запоминания. Фактически всего за месяц можно пополнить свой словарный запас на 300 слов!

Urban Dictionary

Это приложение для изучения английского языка подойдет и взрослым, и детям. Оно помогает изучить сленговые, аутентичные слова и фразы. Но его лучше использовать студентам с предварительным опытом изучения английского. Приложение дает примеры использования сленга в языке, позволяет окунуться в ежедневный диалог американцев. Хороший плюс – ты можешь самостоятельно выполнить задания на закрепление материала.

Фото: IStock

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