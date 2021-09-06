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Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021: когда лучше ухаживать за волосами

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Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021 уже есть на сайте Нового канала! Пока еще стоит жаркая погода и мы можем наслаждаться отдыхом на открытом воздухе, есть возможность для экспериментов с длиной и цветом волос. Главное – выбрать благоприятный день! Читай материал и узнай, когда красить волосы, когда стричься, а когда лучше этого не делать – согласно лунному календарю стрижек на сентябрь 2021

Лунный календарь на сентябрь 2021: когда стричь волосы

3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 19, 23, 24, 25, 26, 28 сентябрь 2021 – благоприятные дни для стрижки волос! Согласно лунному календарю на сентябрь 2021, именно в эти даты стоит ходить в салон или на дом к парикмахеру, если твоя цель – подровнять кончики, укоротить локоны или кардинально изменить прическу. Результат превзойдет все твои ожидания!

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К слову, поход к парикмахеру в эти даты, если верить лунному календарю стрижек на сентябрь 2021, положительно повлияет не только на состояние волос, но и на твое финансовое положение. Локоны напитаются энергией и силой, а у тебя откроются новые потоки денежного успеха. Более подробные рекомендации по улучшению материального состояния ищи на страницах Нового канала, в материале – финансовый гороскоп на 2021 год.

Лунный календарь стрижек на июль 2021

Лунный календарь на сентябрь 2021: когда не стоит стричь волосы

1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 29, 30 сентябрь 2021 – неблагоприятные дни для стрижки волос! Если верить лунному календарю на сентябрь 2021, поход к парикмахеру в эти даты не принесет пользы волосам. Есть вероятность «напороться» на мастера-аматора, который всего одним движением может испортить твою шевелюру.

Конечно же, может случится так, что для похода к парикмахеру тебе подойдут только эти даты. Не беда! Чтобы избежать неприятностей, тебе нужно придирчиво отнестись к выбору мастера и контролировать процесс «от и до». Наименее опасные дни, согласно лунному календарю стрижек на сентябрь 2021, – 11, 16 и 22 сентябрь.

Лунный календарь стрижек на июль 2021

Лунный календарь на сентябрь 2021: когда красить волосы

5, 6 7, 13, 16, 21, 22, 30 сентябрь 2021 – благоприятные дни для окрашивания волос! Давно мечтала кардинально изменить имидж? Хотела окрасить волосы в необычный цвет? Вперед! В эти даты результат похода к парикмахеру превзойдет все ожидания. Цвета лягут ровно, краска не навредит волосам, а только сделает их шелковистыми и блестящими. Кайф!

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Отметим, что в нашем списке есть особая дата, которая обладает огромной энергетической силой, – 22 сентябрь. Решившись на смену имиджа в этот день, ты не только «прокачаешь» свой внешний вид, но и привлечешь внимание Купидона. Новая прическа подарит тебе уверенность в себе, что невозможно будет не заметить! Больше о том, у каких знаков Зодиака есть шансы встретить любовь всей жизни после похода к парикмахеру, читай на страницах Нового канала, в материале – любовный гороскоп на 2021 год.

Лунный календарь стрижек на июль 2021

Лунный календарь на сентябрь 2021: когда не стоит красить волосы

1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 сентябрь 2021 – неблагоприятные дни для окрашивания волос! Если решишься на смену имиджа в эти даты, высока вероятность «спалить» локоны или получить в результате «пятнистый» оттенок. Хочешь избежать неприятностей? Лучше выбери для похода к парикмахеру более подходящую дату.

Фото: istock

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