Ретроградный меркурий: даты на 2021 год

Что такое ретроградный Меркурий? Почему в сети так много шуток о нем? Как ретроградный Меркурий влияет на человека? Как правильно вести в этом период, чтобы не навлечь на себя беду? Ответы на эти вопросы, а также даты ретроградного Меркурия в 2021 году узнай далее в материале.

Ретроградный Меркурий – это условное обозначение оптической иллюзии, когда кажется, что планета идет вспять. Она обусловлена разницей скоростей наблюдателей, которые находятся на Земле, и движения Меркурия. Астрологи утверждают, когда планеты становятся ретроградными, области жизни, за которые они отвечают, замирают.

Наверняка, каждый из нас хоть раз встречал в сети мэмы про ретроградный Меркурий. Все неудачи или курьезные ситуации, в которые попадают люди, они списывают на влияние этого загадочного явления. Так что все- таки кроется за понятием «ретроградный Меркурий»? И правда ли, что он оказывает огромное влияние на нашу жизнь?

Онлайн-музеи мира: куда «сходить» на карантине?

Как ретроградный Меркурий влияет на человека?

Считается, что Меркурий покровительствует таким сферам человеческой деятельности, как торговля, обучение, финансы, работа, обмен информацией. Именно поэтому, по мнению астрологов, наша жизнь выходит из-под контроля, когда планета начинает движение в обратную сторону. Те процессы, над которыми покровительствует Меркурий, в период ретроградности начинают затормаживаться, затрудняться и даже рушиться.

Даты ретроградного Меркурия в 2021 году

Ретроградный Меркурий – астрономическое явление, которое происходит трижды в год. Первый такой случай в этом году выпал на период с 30 января по 21 февраля. Второй «заход» ретроградного Меркурия ожидается с 30 мая по 23 июня 2021. А третий — с 27 сентября по 18 октября.

Ретроградный Меркурий 2021: как правильно себя вести

В период ретроградности Меркурия стоит избегать любых поездок и продолжительных путешествий, серьезных покупок и больших капиталовложений. Принятия сложных решений, важные деловые встречи и заключения перспективных сделок рекомендуется перенести на тот момент, когда планета вернется к своему нормальному движению по орбите. Кроме того, в период ретроградного Меркурия необходимо больше времени посвящать отдыху и восстановлению сил, развитию старых задумок и реализации давних идей, доведении отложенных проектов до логического завершения.

Фото: iStock

Читай также:

Как укрепить иммунитет? Советы МЗО

Как сделать антисептик в домашних условиях?