Как избежать осенней депресии? 7 эффективных методов

Теплое и такое любимое лето проходит, постепенно к нам подбирается прохладная осень. Еще какие-то месяц-два и пасмурная погода с дождями заполонят наши дни. Именно в этот период и начинаешь все больше чувствовать усталость, плохое настроение, апатию. Под звуки дождя и серое небо не хочется радоваться, гулять, а хочется просто сидеть дома и ничего не делать. Знакомо? Речь идет об осенней депрессии. Несмотря на то, что это довольно популярное явление, это не значит, что ему надо поддаваться. Мы расскажем тебе, как избежать и побороть осеннюю депрессию.

1. Музыка — источник энергии. Начни свой день с любимых треков. Включай их дома, когда собираешься на работу, или же — в наушниках, когда едешь. Поверь, твой любимый плейлист придаст тебе настроения даже в самый мрачный день. Проверено на практике.

2. Займись спортом. Да, ты можешь подумать, что опять этот банальный совет, но она действует! Уже даже научно доказано, что во время тренировок у человека вырабатывается гормон счастья. Первые несколько раз тебе будет трудно, но стоит только войти в регулярный ритм, как без тренировок уже не сможешь жить.

3. Смотри по вечерам и на выходных классные фильмы. Ведь осень просто создана для того, чтобы укутаться в теплое одеяло, налить горячего чая, взять сладостей и наслаждаться любимыми и новыми кинокартинами. Тем более, кино — маленькое путешествие. С ним ты открываешь для себя новой мир, героев, культуры и знания.

4. После холодного рабочего дня, не отказывай себе в удовольствии полежать в теплой ванне. Добавь немного пены, морской соли, эфирного масла (мяты, лаванды или миндаля). Еще можешь зажечь свечи и включить любимую музыку. Только осторожно, делай это подальше от воды. Такой вечерний ритуал расслабит тебя, восстановит силы и улучшит настроение.

5. Не забывай о полноценном сне. Недосыпание еще никому не добавляло хорошего настроения, поэтому старайся каждый день ложиться и просыпаться в одно и то же время. Медики и психологи рекомендуют спать по 8-9 часов в сутки для хорошего самочувствия. Но, если тебе нужно немного больше времени, то скорректируй свой график.

6. Встречайся с друзьями и родными. «Твои люди», теплые разговоры всегда придадут тебе сил, энергии и классного настроения.

7. Обнимашкиии! Не забывай о таком важном способе обмена энергией, как объятия с родными людьми. Чаще обнимайтесь дома с семьей, с друзьями во время встречи и с домашними любимцами. Что же может согреть лучше, чем объятия близких?

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