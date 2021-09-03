Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2021

Любовный гороскоп на сентябрь 2021 по знакам зодиака — уже на сайте Нового канала. И он подскажет тебе все о сердечных делах! Когда звезды подарят тебе встречу со второй половинкой? Что нужно делать, чтобы Амур обратил на тебя внимание? Как уберечь отношения, если ты уже нашла своего человека? Обо всем, что обещают звезды в романтических делах, читай в любовном гороскопе на сентябрь для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на 2021 для всех знаков зодиака

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Любовный гороскоп на сентябрь 2021: Овен (21 марта – 20 апреля)

Говорят, «слёзы значат больше, чем улыбка — потому что улыбаемся мы почти всем подряд, а плачем только из-за тех, кого любим». Но любовный гороскоп на сентябрь для знака Овен гласит: если в отношениях тебе приходится плакать гораздо больше, чем улыбаться, стоит задуматься, правильный ли человек с тобой рядом.

Любовный гороскоп на сентябрь 2021: Телец (21 апреля – 21 мая)

Любовь — это бабочка, которую никак не поймаешь, но, когда перестаешь за ней гонятся, она вдруг сама садится тебе на плечо. И если верить любовному гороскопу на сентябрь для знака Телец, именно в тот момент, когда ты перестанешь гоняться за Амуром и перестанешь бояться одиночества, ты встретишь свою вторую половину.

Любовный гороскоп на сентябрь 2021: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Любить — это означает смотреть не друг на друга, а вместе, в одном направлении. Любовный гороскоп на сентябрь для знака Близнецы говорит, что в ближайшее время твои отношения пройдут проверку на прочность. Угаснут ли чувства? Это зависит только от тебя и партнера. Если не хотите потерять друг друга, научитесь взаимопониманию.

Любовный гороскоп на сентябрь 2021: Рак (22 июня – 22 июля)

Любовь подобна прыжку в пропасть — ты можешь в неё прыгнуть с закрытыми глазами только тогда, когда уверен, что любимый человек захочет и сумеет тебя поймать. При этом любовный гороскоп на сентябрь для знака Рак подчеркивает: если ты хоть немного сомневаешься в партнере, не стоит рисковать. Иначе твое сердце может разбиться…

Любовный гороскоп на сентябрь 2021: Лев (23 июля – 22 августа)

В нашей жизни, как в палитре художника, есть только один цвет, способный дать смысл жизни и искусству, – цвет любви. И если верить любовному гороскопу на сентябрь для знака Лев, в ближайшее время твоя обретет именно этот оттенок. Главное — слушай свое сердце, оно подскажет, когда рядом окажется нужный человек.

Любовный гороскоп на сентябрь 2021: Дева (23 августа – 23 сентября)

Ты в одном шаге от истинного счастья, и тут все зависит только от тебя… Любовный гороскоп на сентябрь для знака Дева говорит, что тебе предстоит сделать нелегкий выбор. Но помни: влечение душ превращается в дружбу, влечение ума превращается в уважение, влечение тел превращается в страсть. И только все вместе может превратиться в любовь.

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Любовный гороскоп на сентябрь 2021: Весы (24 сентября – 23 октября)

Любовь — это когда тебя ни с кем не сравнивают. Потому что точно знают, что лучше тебя никого нет и быть не может. Любовный гороскоп на сентябрь для знака Весы подчеркивает: если тебя начинают сравнивать с кем-то и выставлять не в лучшем свете, самое время задуматься, на того ли человека ты тратишь свою жизнь. Не забывай — ты у себя одна!

Любовный гороскоп на сентябрь 2021: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Влюбляешься ведь не во внешность, нет. Влюбляешься в особый блеск глаз, в ни с чем не сравнимый аромат волос, в непохожую ни на какую другую улыбку… И если верить любовному гороскопу на сентябрь для знака Скорпион, как только ты перестанешь искать в себе недостатки и по-настоящему улыбнешься этой жизнь — познаешь счастье.

Любовный гороскоп на сентябрь 2021: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Любви не растратишь. Чем больше даешь, тем больше остается. Когда черпаешь из живого родника, то с каждым днем он становится щедрее. Любовный гороскоп на сентябрь для знака Стрелец гласит: если кто-то говорит, что чувства прошли, вероятнее всего, их никогда и нее было. Не стоит убиваться из-за недостойных людей…

Любовный гороскоп на сентябрь 2021: Козерог (22 декабря – 20 января)

Идеальная пара напоминает порой детский пазл, в котором такие, казалось бы, разные кусочки, соединившись вместе образуют цельную картинку. Если верить любовному гороскопу на сентябрь для знака Козерог, в ближайшее время твой пазл наконец-то станет цельной картинкой. Эта осень навсегда изменит твою жизнь…

Любовный гороскоп на сентябрь 2021: Водолей (21 января – 18 февраля)

Если ты любишь, а тебя нет — отпусти. Если тебя любят, а ты нет — оцени и присмотрись. Если любовь взаимна — борись. Любовный гороскоп на сентябрь для знака Водолей говорит, что не стоит идти только по зову сердца. Если разум подсказывает другой маршрут, обдумай все хорошенько. Порой решения, принятые на эмоциях, не приводят к счастливому финалу.

Любовный гороскоп на сентябрь 2021: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Не бойся изменить что-либо в своей жизни, если этого хотят твои сердце и душа. В противном случае, согласно любовному гороскопу на сентябрь для знака Рыбы, тебе придётся жить, изменив и душе, и сердцу… А хуже и больнее этого ничего нет…

Фото: Istock