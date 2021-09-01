Рецепт домашнего зефира: пошаговый рецепт
Как приготовить зефир дома? Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Самое время побаловать себя полезными лакомствами. Записывай рецепт классического зефира и экспериментируй на кухне!
Домашний зефир: ингредиенты
- яичный белок — 3 шт.
- сахар 250 г
- вода — 100 мл
- мед — 1 ст. л.
- желатин 16 г
- лимонный сок — 1 ст. л.
- растительное масло — ½ ч. л.
- ароматизаторы — по желанию
- красители — по желанию
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Готовим домашний зефир пошагово:
- Желатин замочи в холодной воде на полчаса.
- Яичные белки смешай с лимонным соком и взбей с помощью миксера в плотную пену.
- В небольшой кастрюльке смешай сахар, воду и мед. Доведи до кипения и вари, пока смесь не будет напоминать светлую карамель.
- Отожми желатин и добавь его в полученную смесь. Перемешай до полного растворения.
- Влей получившийся сироп в белковую массу, постоянно помешивая, и взбивай до полной однородности.
- Добавь, если хочешь, красители и ароматизаторы.
- Выкладывать зефир лучше всего в силиконовую форму, предварительно смазанную растительным маслом.
- Наш зефир практически готов! Поставь формочки в холодильник на полтора часа, следи, чтобы сладость полностью «схватилась» и загустела.
Готово! Приятного аппетита!
Фото: IStock
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