Как приготовить зефир дома? Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Самое время побаловать себя полезными лакомствами. Записывай рецепт классического зефира и экспериментируй на кухне!

Домашний зефир: ингредиенты

яичный белок — 3 шт.

сахар 250 г

вода — 100 мл

мед — 1 ст. л.

желатин 16 г

лимонный сок — 1 ст. л.

растительное масло — ½ ч. л.

ароматизаторы — по желанию

красители — по желанию

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Готовим домашний зефир пошагово:

Желатин замочи в холодной воде на полчаса. Яичные белки смешай с лимонным соком и взбей с помощью миксера в плотную пену. В небольшой кастрюльке смешай сахар, воду и мед. Доведи до кипения и вари, пока смесь не будет напоминать светлую карамель. Отожми желатин и добавь его в полученную смесь. Перемешай до полного растворения. Влей получившийся сироп в белковую массу, постоянно помешивая, и взбивай до полной однородности. Добавь, если хочешь, красители и ароматизаторы. Выкладывать зефир лучше всего в силиконовую форму, предварительно смазанную растительным маслом. Наш зефир практически готов! Поставь формочки в холодильник на полтора часа, следи, чтобы сладость полностью «схватилась» и загустела.

Готово! Приятного аппетита!

Фото: IStock

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