Блогерство – не профессия, это призвание. Именно так утверждают те, кто занимается блогингом как основным видом деятельности. И говорят, что успех приходит к тем из них, кто находят свою нишу и тему. Ведь подписчики должны чувствовать искренность и неподдельность эмоций. За последние годы украинские блогеры доказали, что могут создавать контент и работать с большими брендами не хуже своих иностранных коллег. Предлагаем тебе ТОП-10 украинских блогеров, на которых нужно обязательно подписаться в ТiкТок, Instagram и YouTube, чтобы не выпадать из трендов диджитала.

Украинские блогеры, на которых подписаться в ТикТок

Олег Машуковский



Как найти: @mashukovskiy

Подписчики: 1,7 М

Раньше Олег Машуковський был известен как Олежка из сериалити «Киев днем и ночью» на Новом канале. После дебюта на телевидении он начал развивать свои социальные сети, показав, какие крутые и необычные мейки может создавать благодаря своей безграничной фантазии. Сейчас в украинском ТікТок Олег – трендмейкер, который может генерировать контент на любую тематику. Он любит показывать перевоплощения со своими мейками, снимать смешные ролики, троллить людей, но не забывает затрагивать социально важные темы. Недавно Машуковский даже основал свой ТiкТок-хаус WhyNot House. Если хочешь научиться краситься – Олежка поможет.

Александр Волошин



Как найти: @voloshyn_97

Подписчики: 1,6 М

Если ты знаешь, кто такая Аня Тринчер, тогда ты знаешь и об Александре Волошине. Никто до сих пор не понимает, эта парочка просто хайпует на своих якобы отношениях, или они действительно встречаются. Но, как бы там ни было, видео Саши и Ани набирают тысячи просмотров и лайков. Кроме того, Волошин любит пранковать со своими родителями и друзьями, а также делать колабы с другими блогерами. Не так давно Саша купил себе порш, и теперь регулярно снимает себя топлес за рулем автомобиля. Если хочешь полюбоваться кубиками – велкам.

Юля Залузник



Как найти: @zaluznik

Подписчики: 1,4 М

Один из трендов ТiкТок – это парочки, которые постоянно троллят друг друга. Именно к таким относится и Юля Залузник, постоянно прикалывается над своим парнем. Иногда и он отвечает ей, устраивая розыгрыши, чтобы отомстить за нервы. Но только приколами над своим парнем Юля не ограничивается. Она не жалеет ни своих подруг, ни маму. Если хочешь поднять настроение или прикольнуться над кем-то из своих – тебе сюда.

Украинские блогеры, на которых подписаться в Instagram

Анита Соловей

Как найти: @sashaabo

Подписчики: 219К

В 2020 году Анита Соловий поставила себе цель стать «оранжевым блогером», то есть, таким, за которых подписчики стоят горой, который умеет продать рекламу креативно и сделать хорошие конверсии. И всего за девять месяцев девушке удалось набрать более 230 тысяч подписчиков. В том же году Анита запустила и свой онлайн-лагерь «Путь оранжевого блогера», где учит блогеров находить пути коммуникации с аудиторией и повышать эффективность своих страниц в соцсетях. Весь контент Соловий – о бизнесе и ведения блога. Но иногда она пишет и свои мысли на важные темы: феминизм, экология и психология. Если хочешь разобраться в блогинге – тебе к Аните.

Саша Пустовит

Как найти: @sashaabo

Подписчики: 1,9 М

Саша Пустовит стала первым украиноязычным блогером с миллионом подписчиков в Instagram. Она специализируется на бьюти-тематике и материнстве. Саша открыто говорит о своих отношениях с мужем, рассказывает о воспитании детей и психологии семейных отношений, а также показывает на собственном примере, как всегда оставаться красивой и жизнерадостной. Недавно девушка занялась бизнесом и открыла салон «Stories by Sashaabo». В 2019 Пустовит получила титул Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan. Если хочешь знать больше о жизни современной мамы – читай Сашу.

Саша Петрайчук

Как найти: @petraichuk_sasha

Подписчики: 1 М

Саша Петрайчук открыла свою «Горячую кухню» для взрослых в Instagram. Девушке уже долгое время удается вести блог на секс-тематику в Instagram с соблюдением всех правил социальной сети. Именно поэтому в блоге существует своя специфическая речь, где есть повар, охотник, духовка, жемчужина и многое другое. Детальный словарь можно найти в «избранном». Саша стремится сделать сексуальную жизнь более открытой и помочь каждому получить настоящее удовольствие от секса. Если ты чувствуешь потребность в сексе-эдюкейшн – тебе на «Горячую кухню».

Украинские блогеры, на которых подписаться в YouTube

Макс Узол и Оля Манько



Как найти: Узол и Манько

Подписчики: 44.6 К

Ведущие Нового канала и тревел-супруги Макс Узол и Оля Манько еще на карантине запустили свой проект на YouTube под названием «Камон». За время работы в реалити «Заробітчани» и «У кого больше?» Макс и Оля успели объездить 35 стран и исследовать жизнь и обычаи местных. Свой канал на YouTube парочка ведет сама, то есть, за съемку, монтаж, поиск мест отвечают только эти двое. Иногда Макс даже сам пишет музыку для их видео. Украина это или заграница, но Макс Узол и Оля Манько знают, какие маршруты открыть парам. Если собираешься в путешествие с любимым человеком – тогда КАМОН!

Антон Птушкин



Как найти: Антон Птушкин

Подписчики: 4,67 М

Антона Путшкина знают все любители тревела еще со времен его работы в «Орел&Решка». После выхода из проекта Антон запустил собственный влог на YouTube, где показывает невероятные места по всей планете. Интересно, что видео, которые набирают миллионы просмотров, требуют невероятной подготовки, профессиональной съемки на несколько камер и кропотливого монтажа, Птушкин делает сам, без всякой помощи. В это трудно поверить, ведь профессионализм готового продукта впечатляет. Хочешь незабываемых впечатлений – включай Птушкина!

Диана Суворова



Как найти: Diana Suvorova

Подписчики: 621К

Диана Суворова – один из самых популярных бьюти-блогеров Украины. Каждую неделю она выпускает новые видео, в которых показывает новинки в индустрии красоты и варианты макияжа для любительниц мейка. Диана нравится подписчикам за свой неподдельный позитив, искреннюю улыбку и умение находить что-то хорошее во всем, за что берется. Неудивительно, что с ней охотно сотрудничают известные бренды косметики, которые присылают ей все новинки на тесты и обзоры, а также приглашают на презентации. Если хочешь знать все о косметике и научиться делать классный мейк – тебе сюда.

Алена Венум



Как найти:

YouTube: Алена Венум

Подписчики: 5,52 М

Instagram: @alana_venum

Подписчики: 4,2 М

TikTok: @alona_venum

Подписчики: 1,1 М

Имя Алены Венум хорошо знакомо пользователям всех социальных сетей. Блогерство для девушки началось в 2015 году с запуска ее YouTube, где она рассказывала о красоте, похудении, макияже и правильном питании. Тематика влога Алены менялась вместе с предпочтениями, поэтому сейчас на всех ресурсах можно следить за ее реальной жизнью. После того, как Венум стала мамой, к темам ее видео добавилось материнство и семья с современными взглядами.

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