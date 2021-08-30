Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Финансовый гороскоп на сентябрь 2021: Львы заработают на творчестве, а Тельцы могут проиграть все в казино

Лунный календарь на сентябрь 2021: благоприятные дни для дел

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября: Овен (21 марта — 20 апреля)

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября для знака Овен прогнозирует карьерные взлеты. В ближайшие дни тебя могут повысить или доверить важное задание, которое покажет, на что ты способна. Ты окажешься в шаге от своей мечты! Посвяти себя работе на 100%, и она станет реальностью.

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября: Телец (21 апреля — 21 мая)

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября для знака Телец обещает приключения на любовном фронте. Ты встретишь человека, который кардинально изменит твою жизнь. Наполнит ее смыслом. Сделай все возможное, чтобы не потерять этого человека.

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября: Близнецы (22 мая — 21 июня)

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября для знака Близнецы гласит, что тебе необходимо тщательнее следить за здоровьем. Пройди полное медицинское обследование, пропей курс витаминов. Помни, что профилактика всегда лучше лечения. И дешевле!

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября: Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября для знака Рак прогнозирует улучшение отношений с родными и друзьями. Организуй семейные посиделки, приготовь вкусный ужин и собери всех за одним столом. Вам всем это нужно.

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября: Лев (23 июля — 22 августа)

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября для знака Лев обещает финансовый взлет. Ты найдешь новый источник прибыли или же получишь премию на основной работе. В любом случае, готовься к поступлению на свой счет кругленькой суммы!

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября: Дева (23 августа — 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября для знака Дева гласит, что тебе необходимо более ответственно относиться к своей работе. Ты никак не выделяешься, пришло время это изменить. Начальство должно увидеть весь твой потенциал.

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября: Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября для знака Весы говорит, что пришло время перейти на новую ступень в романтических отношениях. Ты нашла своего человека – сделай все, чтобы никогда не исчезал из твоей жизни. Предложи своей половинке стать твоей навсегда.

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября для знака Скорпион прогнозирует успехи на любовном фронте и в профессиональной сфере. В ближайшие дни ты станешь настоящим везунчиком. Главное – не зацикливайся на негативе, а то спугнешь фортуну.

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября для знака Стрелец обещает встречу, которая изменит всю твою жизнь. Ты уже опустила руки и решила, что никогда не найдешь вторую половинку? Зря. Купидон уже прицелился, осталось немного.

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября: Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября для знака Козерог говорит о вероятных проблемах со здоровьем. Однако ничего серьезного у тебя не обнаружат. Легкое воспаление легких – максимум, который выпадет на твою долю. Будь спокойна, совсем скоро состояние улучшится.

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября: Водолей (21 января — 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября для знака Водолей гласит, что все проблемы, которые окружали тебя ранее, найдут свое решение. Ты освободишься от ненужных переживаний, ощутишь облегчение. Как только это произойдет, жизнь станет в разы лучше.

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября для знака Рыбы прогнозирует большие карьерные взлеты. На днях начальство вызовет тебя на ковер и сообщит новость, которую ты ждала годами. Тебя ждет повышение, и ты его заслужила. Гордись.

Фото: istockphoto