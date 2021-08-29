Как охладить воздух без кондиционера: лайфхаки как справиться с жарой

Мы все так долго ждали лета, солнца и тепла, но +30-35 выдержать могут далеко не все. Особенно, когда дома нет кондиционера, в квартире может быть все +38. Такая ситуация совсем не доставляет удовольствия, а наоборот нервирует. Кроме того, сильная жара и духота опасна для здоровья. Поэтому скорее читай наш материал, в нем мы собрали лайфхаки того, как охладить помещение без кондиционера.

Пленка на окна

Если ты хочешь, чтобы в квартиру попадал свет, но при этом стало прохладнее, можешь наклеить на окна солнцезащитную пленку. С ней тебе точно станет комфортнее.

Шторы или жалюзи

Альтернатива солнцезащитной пленке — плотные шторы или жалюзи. Однако, чтобы в квартире стало лучше, их придется держать закрытыми, пока на улице будет солнечный свет. Поэтому приготовься к тому, что у тебя в квартире может стать темно.

Правильное проветривание квартиры

Днем окна открывать не стоит, ведь в квартиру попадет горячий воздух с улицы и легче дышать тебе не станет. Окна лучше открывать в часы, когда прохладно. Утром — с 4 до 8, вечером — после 22. Если можешь, оставляй окна открытыми на ночь. Закрывай их до того, как на улице станет жарко.

Выключить бытовую технику

Старайся не пользоваться плитой и духовкой. Это касается и электрического чайника, утюга, кофеварки — они нагревают воздух. Даже компьютер и телевизор стоит выключить, когда они тебе не нужны.

Увлажнение воздуха

Легкое увлажнение воздуха поможет тебе облегчить страдания в жару, здесь главное не перестараться и не создать искусственные тропики. Холодная вода немного охладит помещение. Первый вариант, как это сделать — пульверизатор: набирай в него ледяную воду и распыляй раз в час-полтора. Второй вариант — увлажнитель воздуха. В него нужно налить ледяную воду и добавить лед. Можно добавить каплю эфирного масла мяты или лимона.

Вытяжка в помощь

Если тебе таки пришлось готовить на плите в жару или принимать теплый душ, включи вытяжку на кухне или в ванной. Она уберет часть горячего воздуха и пару из помещения.

Улучшение работы своего вентилятора

Сам вентилятор не охлаждает помещение, а просто создает холодную струю воздуха. Чтобы сделать из него подобие кондиционера, предстал перед ним бутылки с ледяной водой. Если есть время, наполни их на водой и изморозь: так получится еще эффективнее.

Охладить простыни в холодильнике

Уверены, что ты удивилась, когда прочитала название этого лайфхака. Но такой метод действительно работает. Собери несколько простыней и положи их в холодильник на минут 30-40 или на 10-15 в морозильную камеру. После того как достанешь — развесь по дому. А, если тебе очень трудно спать в жару, можешь повторить процедуру перед сном и улечься на приятные, прохладные простыни.

Пить больше воды, меньше напрягаться

В жару опасно перегревать не только помещения — нельзя перегреваться самому. В душный день рекомендуется снизить активность и физические нагрузки или по возможности перенести все дела на вечер, когда температура воздуха снизится. Периодически следует принимать прохладный душ — так пребывания в квартире станет легче. Одежду лучше выбрать из натуральных легких тканей.

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