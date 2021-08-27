Украинские бьюти-блогеры: на кого подписаться в YOUTUBE и INSTAGRAM

Хочешь знать о всех косметических новинках, трендах в макияже и бьюти индустрии? Тогда тебе просто необходимо подписаться на украинских бьюти-блоггеров. Мы выбрали ТОП-6 девушек, которые знают и любят бьюти настолько, что готовы поделиться его частью с тобой.

Виктория Клипина

Виктория не только отлично разбирается в косметике, а и неплохо умеет вдохновлять и мотивировать. В ее аккаунте много советов по ухожу за кожей, женские секреты красоты, новинки декоративной косметики, а также немало просто красивых стильных фото.

Кстати, Виктория – мама маленькой Ники, поэтому некоторая часть ее постов посвящена детям и родительству, как важной части жизни современной женщины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ?????? ??????? (@klypina) 24 Ноя 2019 в 6:27 PST

Диана Суворова

Всегда улыбающаяся яркая блондинка. Именно такой в ​​жизни и перед камерой является бьюти-блогер Диана Суворова. Она профессионально занимается визажем уже более 10 лет. Блогер регулярно тестирует все новинки косметики разного сегмента от масс-маркета до люкса. Вместе с Лизой Красновой она ведет рубрику «Бьюти без правил», где устраивает трэш-тесты макияжа. Диана — фанат корейской косметики, поэтому регулярно осматривает ее на своем канале.

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Лиза Краснова

Лизу смело можно назвать одной из самых честных и самых привередливых украинских бьюти-блогерш. На своем канале в YouTube она откровенно рассказывает о всех новинках косметического рынка. Особой популярностью пользуются ее видео в рубрике «А ты НЕ лопнешь? PRрасилкы», где она показывает все средства, какие бренды присылают ей на обзор. Часть из них она разыгрывает. Также интересно смотреть ее видео в рубрике «Днище». Там Лиза дает фидбэк косметическим средствам, которые у нее закончились.

Наталья Траскотт

Наталья делает не только тесты и обзоры косметики. Она также испытывает на себе различные косметические процедуры и пластические операции. «Пластический дневник Наффы» набирает сотни тысяч просмотров, потому что Наталия откровенно говорит о том, что многие девушки пытаются скрыть. Также блогер проводит регулярные эксперименты со своей прической и цветом волос. С уверенностью можно сказать, что ее видео без лишнего гламура и украшений.

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Даша Войс

Бьюти-блогер Даша считает себя «голосом красоты». Именно так и называется ее YouTube-канал «Dasha Voice of Beauty». В своих видео девушка устраивает тест-драйвы косметики, рассказывает о антивозрастном уходе и показывает различные варианты мейка. Также она тестирует на себе многие бьют процедур, которые должны улучшить внешность, и дает им честную оценку.

Елена Филонова

Новоканальский ревизор красоты Елена Филонова знает о сфере бьюти абсолютно все. Какие салонные услуги пользуются настоящей популярность, что лучше сделать в домашних условиях и какие новинки косметики стоит приобрести. Аленка регулярно делает классные видео на своем YouTube-канале о макияж, а в ее Instagram можно найти мини-бьюти туториалы. Она показывает различные варианты макияжа и делает обзор новинок косметики.