Куда пойти в Киеве: афиша событий на День Независимости 2021
День Независимости Украины 2021 обещает быть чрезвычайно насыщенным крутыми мероприятиями. Не знаешь, куда пойти в Киеве 23-24 августа? Лови афишу самых громких событий ко Дню Независимости. И проведи эти выходные ярко!
Афиша событий Киева на День Независимости Украины 2021
Фестиваль «Мандруй Україною»
Дата: 22 — 24 августа
Время: весь день
Место: «Музей под открытым небом в Пирогове»
«Мандруй Україною» – фестиваль-выставка народно-художественных промыслов и туристических маршрутов Украины. Ивент приурочен к 30-летней годовщине независимости нашей страны, благодаря уникальному формату он объединит все регионы в одном городе. Гости ярмарки смогут принять участие в мастер-классах, купить сувениры, локальные продукты, а также насладиться громким праздником, посмотреть выступления лучших творческих коллективов.
Забег в вышиванках
Дата: 24 августа
Время: 7:30
Место: ВДНХ
В День Независимости Украины в Киеве состоится ежегодный масштабный забег в вышиванках. В этом проекте смогут принять участие как дети, как и взрослые. Подходящую для себя дистанцию каждый выбирает самостоятельно.
Концерт «Независимость в нашей ДНК»
Дата: 24 августа
Время: 18:00
Место: НСК «Олимпийский»
Шоу соберет на одной сцене лучших представителей оперы и балета, симфонический оркестр и звезд украинской эстрады. Артисты исполнят любимые публикой композиции, которые уже стали музыкальным наследием былых поколений и современности.
Военный парад
Дата: 24 августа
Время: 10:00
Место: улица Крещатик
В День Независимости Украины в Киеве по улице Крещатик пройдет масштабный военный парад. В нем примут участие более пяти тысяч военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники, которые сформируют три колоны: пешую, воздушную и механизированную. Парад завершится пролетом боевых самолетов и запуском сигнальных ракет с дымом в цвет Государственного флага.
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