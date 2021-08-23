Выходные на День Независимости 2021, традиционно, будут длинными! Читай в материале Нового канала, сколько будут отдыхать украинцы

Выходные на День Независимости 2021 в Украине

День Независимости Украины — государственный праздник, который ежегодно отмечает все население страны. Памятная дата выпадает на 24 августа. Именно в этот день 30 лет назад Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины. Если тебе интересна история праздника День Независимости Украины, переходи по ссылке на материал Нового канала. В 2021 году празднуется 30-летняя годовщина провозглашения независимости Украины.

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Выходные на День Независимости 2021 в Украине: даты

В этом году украинцы будут отдыхать четыре дня подряд! Выходные на День Независимости 2021 в Украине выпадают на 23 и 24 августа (понедельник и вторник). А если добавить субботу и воскресенье, можно рассчитывать на хороший мини-отпуск!

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