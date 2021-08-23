Куда пойти в Киеве: афиша событий на День Независимости 2021

День Независимости Украины 2021 обещает быть чрезвычайно насыщенным крутыми мероприятиями. Не знаешь, куда пойти в Киеве 23-24 августа? Лови афишу самых громких событий ко Дню Независимости. И проведи эти выходные ярко!

Афиша событий Киева на День Независимости Украины 2021

Концерт группы «Мачете»

Дата: 23 августа

Время: 20:00

Место: концертно-развлекательный комплекс Bakkara (Венецианский остров, 1)

Самая загадочная украинская группа «Мачете» возвращается в Киев с третьим концертом за это лето! Артисты решили подарить многочисленным поклонникам еще один вечер мощной магической музыки. Их репертуар – это сила, уверенность и гармония, причина задуматься о смысле своей жизни и выбрать правильный маршрут.

Фестиваль «Мандруй Україною»

Дата: 22 — 24 августа

Время: весь день

Место: «Музей под открытым небом в Пирогове»

«Мандруй Україною» – фестиваль-выставка народно-художественных промыслов и туристических маршрутов Украины. Ивент приурочен к 30-летней годовщине независимости нашей страны, благодаря уникальному формату он объединит все регионы в одном городе. Гости ярмарки смогут принять участие в мастер-классах, купить сувениры, локальные продукты, а также насладиться громким праздником, посмотреть выступления лучших творческих коллективов.

Забег в вышиванках

Дата: 24 августа

Время: 7:30

Место: ВДНХ

В День Независимости Украины в Киеве состоится ежегодный масштабный забег в вышиванках. В этом проекте смогут принять участие как дети, как и взрослые. Подходящую для себя дистанцию каждый выбирает самостоятельно.

Концерт «Независимость в нашей ДНК»

Дата: 24 августа

Время: 18:00

Место: НСК «Олимпийский»

Шоу соберет на одной сцене лучших представителей оперы и балета, симфонический оркестр и звезд украинской эстрады. Артисты исполнят любимые публикой композиции, которые уже стали музыкальным наследием былых поколений и современности.

Военный парад

Дата: 24 августа

Время: 10:00

Место: улица Крещатик

В День Независимости Украины в Киеве по улице Крещатик пройдет масштабный военный парад. В нем примут участие более пяти тысяч военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники, которые сформируют три колоны: пешую, воздушную и механизированную. Парад завершится пролетом боевых самолетов и запуском сигнальных ракет с дымом в цвет Государственного флага.

Читай также:

12 концертов: календарь мероприятий на 2021 год

Лето 2021: Афиша событий Киева на август