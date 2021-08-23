Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 23 по 29 августа для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2021

Финансовый гороскоп на август 2021: Девы станут гениальными инвесторами, а Тельцы рискуют остаться у разбитого корыта

Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа: Овен (21 марта — 20 апреля)

Надо быть лучше, чем вчера, а не лучше других! Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа для знака Овен говорит, что тебе необходимо сосредоточиться на своих достижениях, а не завидовать другим. Иначе останешься позади!

Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа: Телец (21 апреля — 21 мая)

Слабые люди верят в везение, сильные — в причину и следствие. Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа для знака Телец говорит, что не стоит слепо надеяться на удачу и помощь Вселенной. Невозможно достичь успеха, сидя на диване. Действуй!

Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа: Близнецы (22 мая — 21 июня)

Изменить можно все, что ты захочешь. Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа для знака Близнецы отмечает: твоя жизнь в твоих руках и никто не проживет ее за тебя. Мы сами создаем свою судьбу! Поэтому выбирай правильный путь. Путь, которым ведет тебя твое сердце…

Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа: Рак (22 июня — 22 июля)

«Потом» — это более утешительная форма «никогда». Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа для знака Рак призывает не откладывать дела, делать их здесь и сейчас. Руководство обратит на это внимание — и обязательно вознаградит тебя!

Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа: Лев (23 июля — 22 августа)

Чем яростнее твой труд, тем больше твое везение. Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа для знака Лев говорит, что тебя ждут невероятные карьерные взлеты, но только при условии, если ты отдашься работе на 100%. Все в твоих руках!

Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа: Дева (23 августа — 23 сентября)

Выбирай яркие краски для картины своей жизни. Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа для знака Дева отмечает: счастье можно найти даже в самые темные времена! Стоит только посмотреть на жизнь по-новому. Пусть твой стакан будет наполовину полным, а не наполовину пустым.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа: Весы (24 сентября — 23 октября)

Сделай шаг, и путь появится сам по себе. Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа для знака Весы говорит: если ты не знаешь, куда идти и что делать, попробуй хоть что-то. Ты удивишься, как скоро твое призвание тебя найдет!

Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Просто живи, улыбайся и люби. Это совсем нетрудно… Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа для знака Скорпион призывает обратить внимание на то, какая замечательная эта жизнь. Лови даже малейшие поводы для улыбки, кто-то может влюбиться в нее.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будь добрым к утру, и утро будет добрым к тебе. Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа для знака Стрелец говорит, что успех придет тогда, когда ты научишься отпускать старые обиды и смотреть в светлое будущее. Не держи зла, держи воздушные шарики! Забавный совет, но очень действенный.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа: Козерог (22 декабря — 20 января)

Ты можешь все и даже больше. Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа для знака Козерог отмечает: отправная точка любого достижения — желание. Захочешь — найдешь миллион возможностей и шансов, не захочешь — еще больше отговорок.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа: Водолей (21 января — 18 февраля)

Время для радости — сейчас, а место для радости — здесь. Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа для знака Водолей гласит: не бойся попасть под дождь, ведь после нее ты увидишь радугу. Проверено!

Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Умные постоянно учатся, дураки — всегда все знают. Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа для знака Рыбы призывает: продолжай саморазвиваться каждый день, тогда ты станешь непобедимой.

Фото: iStock