Как отрастить брови? Этим вопросом хотя бы раз в жизни задавалась каждая девушка, которая, поддавшись соблазну попробовать выщипать брови самостоятельно, истончила их в настоящие ниточки. Мода на брови менялась десятилетиями и до сих пор продолжает меняться. Когда-то эталоном считались тонкие дужки, которые сейчас выглядят просто не уместно и вульгарно. Теперь же идеальные брови — это естественная максимальная ширина и густота. Поэтому тема того, как можно отрастить брови, набрала актуальность. Давай же разберемся, как и за сколько времени можно отрастить классные брови.

Почему брови растут медленно: причины

Прежде всего, важно понять, что отрастить густые и широкие брови удастся не каждой девушке. Все зависит от генетики, состояния волосяных луковиц и многих других факторов, в которых мы сейчас будем разбираться. Самыми распространенными причинами того, что брови растут медленно, могут быть следующие факторы:

— генетика. У представительниц восточных народов брови всегда были своеобразной гордостью. Они всегда были очень густыми, черными и толстыми. А вот девушкам европейского типажа, особенно светловолосым, повезло меньше.

— неправильный уход. Большинство не знают, что за бровями тоже нужно ухаживать. Их нужно увлажнять специальными маслами, концентратами и масками. Особого ухода брови нуждаются после окрашивания и ламинирования, ведь эти процедуры высушивают волосы.

— перманентный макияж и татуаж. После таких бьюти-процедур есть шанс вообще остаться без бровей. Механическое повреждение кожи иглой плохо влияет на волосяные луковицы.

— плохое питание и дегидратация. Эти два фактора влияют на все в нашем организмы, поэтому неудивительно, что для роста бровей нужно питаться сбалансировано и выпивать дневную норму воды.

Как можно отрастить брови после перевыщипывания

Прежде всего, отложи пинцет в долгий ящик. Перестань самостоятельно заниматься своими бровями и доверься мастеру, который выведет хорошую форму бровей. Чтобы брови хорошо заросли, не делайте коррекцию 2-3 месяца. Лишь после этого периода можно попробовать вывести новую форму. Такой длительный перерыв в коррекции бровей покажет потенциал твоих волосяных фолликулов и станет ясно, какую форму можно сделать.

Советуем ежедневно выделять по пять минут на расчесывание бровей специальной щеточкой. Это улучшит кровообращение в коже, ускорит рост бровей. Также не забывайте, что кожа под бровями нуждается в уходе, поэтому скрабируйте ее раз в неделю мягким скрабом.

Как отрастить брови после татуажа: практические советы

В начале нулевых особенно популярной была процедура татуирования бровей. Тогда это казалось лучшим вариантом для светловолосых девушек и тех, кто не хотел каждый день рисовать брови косметикой. Но никто не задумывался, как такое «спасение» влияет на сами волоски бровей.

Если ты хочешь отрастить брови после татуажа, нужно решиться на еще одну процедуру — полуперманентное восстановления бровей. Фактически, тебе придется втирать специальный крем в кожу под бровями. Также вспомогательными средствами могут стать различные сыворотки и питательные масла, особенно те, в составе которых есть витамины В5 и В7.

Как отрастить брови: средства для роста бровей

Одним из самых распространенных способов отращивания бровей является использование масел. Самым эффективным для роста бровей считается касторовое масло. В нем содержится большое количество жирных кислот и витаминов, которые хорошо влияют на волосяные луковицы. Подобным по свойствам считается и репейное масло. Также для отращивания бровей используют оливковое и кокосовое масла. Они хорошо увлажняют волосы и делают их эластичными — это уменьшает ломкость волосков. Все масла лучше наносить на ночь, а утром их нужно тщательно смыть. Для лучшего эффекта можно менять масла еженедельно.

Среди действенных средств для отращивания бровей выделяют также:

— вазилин. Его структура позволяет сохранить влагу внутри волосков.

— луковый сок. В луковом соке много полезных веществ: минералы, сера, селен и др. С ним волосы станут здоровыми и густыми. Луковый сок лучше наносить на кожу ватным диском и держать всего полчаса. Смывать его лучше лимонным соком, чтобы нейтрализовать запах.

— алоэ вера. Выжмите сок из листика алоэ и втирайте его в кожу. Его можно применять несколько раз в день.

Отрастить брови можно еще с помощью косметических средств. Они делятся на гормональные и негормональные. Первые можно применять только по назначению врача. Они дают хороший эффект, но могут влиять на общий гормональный фон. Поэтому лучше использовать негормональные косметические средства, чтобы отрастить брови. Обращайте внимание на состав продукта, чтобы он был максимально натуральным. Как бы не было, а эффект от использования косметических средств для роста бровей можно будет заметить не раньше, чем через четыре месяца.

Фото: IStock

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