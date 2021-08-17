Вареная кукуруза — одна из самых любимых летних блюд, которое любят и взрослые, и дети. Ты тоже сразу вспоминаешь детство, море, пляж и сахарную кукурузу? Кажется, что там с ней делать, сварила и все. Но рецепт приготовления очень важен, ведь именно от этого зависит вкус и качество блюда. Как правильно варить кукурузу, чтобы сохранить все полезные свойства — читай в нашем материале.

Подготовка кукурузы

Вот наконец-то ты купила долгожданную кукурузу! Что же делать дальше? Подготовка кукурузы до варки заключается в том, что предварительно ее нужно обязательно промыть под чистой проточной водой и удалить все грязные листья. Полностью початок от листьев очищать не обязательно. Во время варки листья предадут интересный аромат.

Также желательно замочить кукурузу на час в холодной воде, а варить следует початки кукурузы примерно одинаковых размеров. Это необходимо для того, чтобы кукуруза сварилась равномерно. Если початки слишком велики, разрежь их пополам.

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Сколько варить кукурузу

Время приготовления кукурузы зависит непосредственно от степени ее зрелости. Например, молодая кукуруза будет готова через 20-30 минут, а созревшую кукурузу следует варить 30-40 минут. Время приготовления хорошо созревших початков составляет 2-3 часа.

Самое главное — это не переварить кукурузу, чтобы зерна не стали твердыми. Кстати, ты знала, что молодая кукуруза вкусная даже без соли, она нежная и мягкая, и для отваривания вполне хватит всего тридцати минут. Попробуй как-то поесть ее именно так!

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Теперь перейдем к варке кукурузы пошагово:

Кукурузу следует опустить в кипящую воду. Перед варкой и во время приготовления воду солить не нужно, потому что зерна будут жесткими. Солят кукурузу обычно за 5 минут до готовности или перед тем, как подать на стол. В воду для варки добавь немного сахара и сливочного масла — они придадут блюду нежный вкус. На большом огне варить кукурузу нельзя. Сразу после закипания уменьши огонь до маленького. Во время охлаждения кукуруза становится твердой, поэтому желательно есть ее почти сразу после варки, пока она еще теплая.

Приятного тебе аппетита! И пока есть возможность, наслаждайся кукурузой хоть каждый день! Ведь она очень полезная, так как содержит сахар, витамин А и С, витамины группы В, а также большое количество калия. Еще в кукурузе есть необходимые для организма человека аминокислоты. Она хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему, а благодаря витамину Е твои волосы и кожа скажут тебе спасибо.

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