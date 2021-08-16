Летние салаты легкие и свежие: топ-5 рецептов
Согласись, когда на улице стоит безумная жара, то становиться за плиту совсем не хочется. Поэтому летние салаты – это лучший способ утолить голод и уберечь фигуру от лишних калорий, а себя – от ежедневной мороки. Мы подобрали для тебя рецепты легких летних салатов, которые можно приготовить на скорую руку. Лови топ-5 летних салатов на все времена!
Классический салат Капрезе с моцареллой
Классический салат Капрезе с моцареллой: ингредиенты
- помидоры 2 шт
- моцарелла 100 г
- базилик 20 г
- оливковое масло 2 ст. л.
- бальзамический уксус 1 ст. л.
- перец черный молотый 0.2 ч. л.
- соль 0,2 ч. л.
Готовим классический салат Капрезе с моцареллой пошагово:
Шаг 1. Помой помидоры и нарежь их тонкими кружочками.
Шаг 2. Вынь шарики моцареллы из рассола и нарежь тонкими ломтиками.
Шаг 3. Выложи на тарелку кружочки помидоров, моцареллу и листочки базилика, чередуя их между собой.
Шаг 4. Полей все ингредиенты оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Соль и черный перец добавь по вкусу. Салат готов!
Сицилийский салат с баклажанами
Сицилийский салат с баклажанами: ингредиенты
- баклажан 1 шт
- моцарелла 80 г
- помидоры черри 80 г
- чеснок 1-2 зубчика
- оливковое масло по вкусу
- соль по вкусу
- перец черный молотый по вкусу
- мята свежая по вкусу (только листочки)
Готовим сицилийский салат пошагово:
Шаг 1. Вымой баклажан и порежь его тонкими кольцами. Затем посоли и оставь на 15 минут.
Шаг 2. Промокни нарезанный баклажан бумажными полотенцами, чтобы избавить его от излишней влаги. Смажь сковороду маслом и обжарь баклажаны до готовности.
Шаг 3. Когда баклажаны немного остынут, нарежь их еще раз, но на этот раз тоненькими полосками. Добавь мяту, чеснок и черный молотый перец.
Шаг 4. Порви моцареллу руками, нарежь помидоры черри на половинки и добавь все это к баклажанам.
Шаг 5. Добавь соль и оливковое масло по вкусу. А потом оставь салат на час в холодильнике. Теперь можно пробовать!
Салат с грейпфрутом, черникой, грецким орехом и руколой
Салат с грейпфрутом, черникой, грецким орехом и руколой: ингредиенты
- грейпфруты розовые 100 г
- черника 100 г
- грецкие орехи 40 г
- рукола 60 г
- оливковое масло 1 ст. л.
- грейпфрутовый сок 1 ст. л.
- соль по вкусу
Готовим салат с грейпфрутом, черникой, грецким орехом и руколой пошагово:
Шаг 1. Очисти грейпфрут от кожуры и разделите его на дольки. Затем очисти эти дольки от горькой пленки и семян. Выдави ложку сока для соуса.
Шаг 2. Выложи на тарелку руколу, дольки грейпфрута, чернику и грецкие орехи, добавь соли по вкусу. Заправь все ингредиенты оливковым маслом и соком грейпфрута. Тщательно перемешай. Готово!
Сырный салат с черникой и руколой
Сырный салат с черникой и руколой: ингредиенты
Соус
- ягоды 100 г
- вино красное сухое 80 мл
- соль по вкусу
- сливочное масло 10 г
- чеснок 1 зубчик
- соус чили 1 ст. л.
- сахар по вкусу
Основное
- рукола 1 горсть
- черника 1 горсть
- сыр мягкий 25 г
Готовим сырный салат с черникой и руколой пошагово:
Шаг 1. Сначала делаем соус. Помой и просуши ягоды, а потом залей их красным вином и поставь на огонь. Вари ягоды на среднем огне до уменьшения объема вдвое. Протри масло через сито и добавь в кастрюлю вместе с чесноком, сахаром и молотым перцем. По вкусу добавь острый соус чили.
Шаг 2. Выложи листья руколы на тарелку и добавь чернику и сыр. Полейте салат ягодным соусом. Приятного аппетита!
Салат с клубникой, томатами и халуми
Салат с клубникой, томатами и халуми: ингредиенты
Основные
- помидоры 2 шт.
- клубника 200 г
- рукола 1 упаковка
- халуми 250 г
Для заправки
- оливковое масло 4 ст. л.
- лимонный сок 1 ч. л.
- бальзамический соус 1 ч. л.
Готовим салат с клубникой, томатами и халуми пошагово:
Шаг 1. Помой и нарежь помидоры кольцами. Помой клубнику и удали хвостики, а затем порежь ее на части.
Шаг 2. Нарежь сыр халуми слайсами по 5-6 мм и обжарь на гриле или сковороде до румяной корочки.
Шаг 3. Смешай оливковое масло с лимонным соком и заправь руколу. Тщательно перемешай. К руколе добавь помидоры, клубнику и сыр. Заправь все бальзамическим соусом. Бон аппетит!
Фото: IStock
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