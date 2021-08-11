Куда пойти в Киеве в августе 2021. Афиша событий

Лето 2021: Афиша событий Киева на август
Куда пойти в Киеве в августе 2021? Никаких четырех стен – в нашей афише событий мы собрали только самые интересные летние музыкальные мероприятия.
7 августа – Christian Löffler
7 августа немецкий композитор представит альбом Parallels: Shellac Reworks и новый материал. Новый альбом — еще одна грань в карьере музыканта, на этот раз на грани прошлого и настоящего. Parallels: Shellac Reworks — 10-трековый лонгплей, в котором можно услышать Бетховена, Баха, Шопена и других классиков.
Где: клуб JÄRD (ВДНГ, пав. 19)
Билеты: от 870 грн
11 августа – COOLIO
Еще одна суперзвезда всего мира в Osocor Residence – только в жанре рэпа. Теперь и вы сможете в один голос вместе с COOLIO вживую спеть легендарный Gangsta’s Paradise. Узнаваемый с первых звуков нетленный хит, который не покидает мировые топ-чарты уже целых 25 лет кряду.
Где: Osocor Residence (улица Виноградная, 2).
Билеты: от 840 гривен.
13-14 августа – White Nights Festival. Africa
В середине августа White Nights Festival взял на себя миссию отправить нас на несколько суток в ритмично-горячую Африку. И здесь, конечно, будет еще жарче, чем в фестивальном июне. Еще больше артистов – 110, еще больше баров – 20, еще больше музыкальных жанров – целых 15! Разумеется, атмосферу будут создавать шедевральные арт-инсталляции и декорации сцен.
Где: Арт-завод «Платформа» (улица Беломорская,1).
Билеты: 799-2300 гривен.
14-15 августа – последний летний ивент «Куража» из серии ELECTROLETO
Уже в эти выходные, 14 и 15 августа, состоится последний ивент «Куража» из летней серии ELECTROLETO. Гостей ждут диджей-сеты от представителей электронной сцены и друзей события, импровизация театра Воробушек, звездные лекции и кинотеатр под открытым небом. Также на территории пройдет выставка работ молодых украинских художников под менторством агентства Tuasho и руководством Анны Аветовой. Можно будет ознакомиться и приобрести работы художников: Дженнифер Аноруе, Аглаи Ногиной, Валерии Вертий, Стефана Стойкова, Анны Шабалтий, Максима Скалацкого и Алексея Щербака.
Где: 19-й павильон ВДНХ, проспект Глушкова, 1
Билеты: 150 -200 гривен.
19 августа – Бумбокс
Это должно было случиться. Никаких громких эпитетов, все просто: именно те ребята из Бумбокса. Как всегда будет искренне, тепло и очень душевно! Возможно, музыка Бумбокса так близка нам именно потому, что она из нас и состоит, из каждого из нас! Почувствовать необычайную атмосферу, которую создают Андрей Хлывнюк с музыкантами на своих выступлениях, можно будет 19 августа в Osocor Residence.
Где: Osocor Residence
Билеты: 840 грн
20 августа – HVOB live
Это австрийский дуэт, который вовсю покоряет мир со своим новым альбомом ROCCO. Им уже рукоплескали Sonar в Барселоне, Burning Man, Fuji Rock Japan и Clockenflap в Гонконге. Теперь очаровательные Анна Мюллер и Пауль Валльнер – на киевском ЮБК.
Где: ЮБК (Труханов остров).
Билеты: от 890 гривен.
21 августа – Nizkiz
Nizkiz уже успели отыграть на фестивале Atlas Weekend и дать в Киеве большой сольник. В августе один из главных рок-бэндов Беларуси снова приедет в столицу в рамках тура в поддержку новой пластинки «Сомнамбула».
Где: ЮБК (Труханов остров).
Билеты: от 450 гривен.
26 августа – KADNAY
26 августа группа KADNAY снова порадует своих сторонников зажигательным live-выступления в Caribbean Club Concert Hall. Артисты сыграют летний концерт «Теплый Live». KADNAY всегда умело удивляет публику своими уникальными шоу-программами, и «Теплый Live» не будет исключением. На концерте прозвучат любимые и известные песни артистов в новой аранжировке, в другой обработке и с новым прочтением.
Где: Caribbean Club
Билеты: от 490 грн
26 августа – TEQUILAJAZZZ
Даешь джазу с привкусом текилы от самой самобытной и необычной альтернативной группы последних 3-х десятков лет на постсоветском пространстве?! Утонченная авторская лирика в роковом звучании и откровения культовых музыкантов равно умопомрачительный опен-ейр под занавес лета.
Где: ЮБК (Труханов остров).
Билеты: от 390 гривен.
27 августа – Бен Бёмер
В Киеве выступит Бен Бёмер — артист-открытие мировой электронной сцены минувшего года. Артист посетит украинскую столицу 27 августа сразу после выхода нового долгожданного альбома Begin Again. Пилотный сингл нового альбома Бена уже в Сети. Сам альбом — уже совсем скоро! В Киев Бен Бёмер приедет с порцией эксклюзивных треков и уже известными клубными хитами, среди которых дуэт с Яном Блумквистом Decade и другие работы.
Где: Курені
Билеты: от 400 грн
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