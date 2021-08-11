Как настроиться на занятия спортом, если график и возможности ограничены? Благодаря новой карантинной реальности есть очень легкий способ не только подобрать эффективные упражнения, но и зарядиться мотивацией от людей, которые любят спорт так же, как и ты. Благодаря соцсетям, каждый может повторить воркаут от звездных тренеров или потренироваться онлайн одновременно с профессиональным спортсменом, смотря его прямой эфир. Где искать лучших из лучших в этой сфере? Все явки и пароли в этом материале.

ТОП-10 аккаунтов фитнес-блогеров

Андрей Хомицкий — тренер звезд и профессиональных спортсменов. Именно он помог NK достичь желаемой физической формы. На своей странице Андрей проводит бесплатные стрим-тренировки, рассказывает о питании, мотивацию и своей жизни. Полистайте его посты — там много сохранившихся видеокомплексов упражнений как на все мышцы тела, так и отдельные проблемные зоны.

Слышали о баррэ? Это упражнения на все мышцы, в которых используются силовые комплексы, элементы балета, пилатеса и йоги. Ксения Агафонова, сертифицированный инструктор с международной лицензией, рассказывает об этом в Instagram. Она активно общается с подписчиками, виртуально приглашает в свою жизнь и вдохновляет на перемены. Ее профиль — это микс лайфстайла и полезной информации.

Марина Боржемская помогла похудеть десяткам людей в одном из украинских телешоу. На своей странице тренер дает много полезной информации не только о спорте, но и о питании. Марина проводит бесплатные стрим-тренировки, сессии вопросов и ответов, а для удобства подписчиков сохраняет различные комплексы упражнений в постах. Благодаря большому объему полезной информации можно самостоятельно собрать спортивную программу, которая подходит лично вам.

Благодаря технологическому прогрессу, каждый может бесплатно получить виртуальную рекомендацию от бронзового призера Олимпийских игр Анны Ризатдиновой. В своем профиле спортсменка рассказывает не только о своей жизни. Она дает проверенные профессиональные советы: как лучше тренироваться, с какой интенсивностью, как улучшить растяжку, чтобы сесть на шпагат. Вдохновляясь контентом Анны, хочется стать лучшей версией себя.

Для поклонников йоги есть хороший онлайн-партнер — Ольга Земкова. На ее профессиональной странице в Instagram достаточно упражнений, важной информации и ярких мотивирующих снимков. Если вы искренне влюблены в йогу, то посты и стримы Ольги помогут вам разнообразить тренировки и питание. Отдельная благодарность за комплекс дыхательных упражнений для людей, восстанавливающихся после COVID-19.

Наталья Гоций — всемирноизвестная украинская модель, которая не представляет своей жизни без спорта. Под свое увлечение она создала отдельный телеграмм-канал. Там — сотни видео, которые можно посмотреть в любой момент. Наталья записала в реальном времени различные комплексы тренировок. Чтобы потренироваться вместе с Натальей нужно лишь включить запись, которая пришлась вам по душе. Важно, что модель не только демонстрирует упражнения, но и описывает их правильное выполнение. Присоединяйтесь к t.me/nataliiagotsii

Знакомьтесь — Гидеон Аканде, тренер из Чикаго. Его профиль — силовые тренировки. Если вы запланировали подсушиться или набрать рельеф, то айда к нему в Instagram. Гидеон сгонит пять потов и подскажет, как эффективно тренироваться, если под рукой нет необходимого оборудования.

Мелисса Алькантара — женщина, сотканная из мышц. Она известна среди фитнес-тренеров тем, что занимается с самой Ким Кардашьян. Мелисса комплексно делится знаниями в своем профиле — мотивация, питание, тренировки. Десятки упражнений и фото самой Мелиссы поддержат вас морально, когда захочется все бросить.

Кто не знает Аниту Луценко? Этот тренер с огромным багажом знаний щедро делится информацией в своем Instagram. Стоит ли тренироваться при варикозе? Как уменьшить икры? Какую из кардиотренировок выбрать? Можно ли сузить талию? Это лишь небольшая часть вопросов, на которые ответила Анита. Она активно рассказывает о питании, развенчивает мифы и делится радостями своей жизни. Присоединяйтесь и заряжайтесь энергией изменений и позитивом.