Как варить кукурузу: пошаговая инструкция
Вареная кукуруза — одна из самых любимых летних блюд, которое любят и взрослые, и дети. Ты тоже сразу вспоминаешь детство, море, пляж и сахарную кукурузу? Кажется, что там с ней делать, сварила и все. Но рецепт приготовления очень важен, ведь именно от этого зависит вкус и качество блюда. Как правильно варить кукурузу, чтобы сохранить все полезные свойства — читай в нашем материале.
Подготовка кукурузы
Вот наконец-то ты купила долгожданную кукурузу! Что же делать дальше? Подготовка кукурузы до варки заключается в том, что предварительно ее нужно обязательно промыть под чистой проточной водой и удалить все грязные листья. Полностью початок от листьев очищать не обязательно. Во время варки листья предадут интересный аромат.
Также желательно замочить кукурузу на час в холодной воде, а варить следует початки кукурузы примерно одинаковых размеров. Это необходимо для того, чтобы кукуруза сварилась равномерно. Если початки слишком велики, разрежь их пополам.
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Сколько варить кукурузу
Время приготовления кукурузы зависит непосредственно от степени ее зрелости. Например, молодая кукуруза будет готова через 20-30 минут, а созревшую кукурузу следует варить 30-40 минут. Время приготовления хорошо созревших початков составляет 2-3 часа.
Самое главное — это не переварить кукурузу, чтобы зерна не стали твердыми. Кстати, ты знала, что молодая кукуруза вкусная даже без соли, она нежная и мягкая, и для отваривания вполне хватит всего тридцати минут. Попробуй как-то поесть ее именно так!
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Теперь перейдем к варке кукурузы пошагово:
- Кукурузу следует опустить в кипящую воду.
- Перед варкой и во время приготовления воду солить не нужно, потому что зерна будут жесткими.
- Солят кукурузу обычно за 5 минут до готовности или перед тем, как подать на стол.
- В воду для варки добавь немного сахара и сливочного масла — они придадут блюду нежный вкус.
- На большом огне варить кукурузу нельзя. Сразу после закипания уменьши огонь до маленького.
- Во время охлаждения кукуруза становится твердой, поэтому желательно есть ее почти сразу после варки, пока она еще теплая.
Приятного тебе аппетита! И пока есть возможность, наслаждайся кукурузой хоть каждый день! Ведь она очень полезная, так как содержит сахар, витамин А и С, витамины группы В, а также большое количество калия. Еще в кукурузе есть необходимые для организма человека аминокислоты. Она хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему, а благодаря витамину Е твои волосы и кожа скажут тебе спасибо.
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