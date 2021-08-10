Начать день с полезного легкого завтрака — приятная привычка в это напряженное время. Что же вкусного приготовить, чтобы энергии хватило надолго? Мы подобрали рецепты завтраков на любой вкус. Их можно легко приготовить, даже не имея особых кулинарных навыков.

Скрембл с авокадо тостом

На самом деле это модное слово обозначает яичницу-болтунью, но согласитесь, скрембл с авокадо звучит куда лучше!

Рецепт скрембла

Яйца- 2 шт.

Молоко – 2 ст. л.

Оливковое масло – 1 ч. л.

Щепочка соли

1/2 авокадо

Тост

Рецепт тостика, думаем, вам не нужен, поэтому переходим сразу к приготовлению скрембла.

Тщательно взбейте яйца. От того, насколько качественно вы это сделаете, зависит пышность блюда Аккуратно влейте слегка подогретое молоко, добавьте соль и продолжайте взбивать Разогрейте сковороду смажьте е маслом и вылейте яичную смесь. Подождите пару минут, когда она «схватится» и аккуратно помешайте ее, чтобы получались отдельные кусочки Разомните авокадо ложкой и выложите на тост Сверху выложите слегка остывший скрембл. Готово!

На самом деле это блюдо можно дополнить и рыбкой, и куриным филе, главное – скрембл готовить отдельно, иначе вся его магия разрушиться!

Ленивые вареники

Идеальное блюдо для тех, кто любит начинать день со сладкого завтрака и при этом следит за фигурой!

Рецепт ленивых вареников

Ингредиенты

Яйцо куриное — 1 штука

Мягкий творог — 200 г

Пшеничная мука — 30 г

Сахар — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление

1.Выложите творог в миску, добавьте яйцо, сахар и муку и перемешайте до однородной консистенции. Если масса получилась слишком липкой, добавьте немного муки

Выложите творожную массу на разделочную досточку, посыпанную мукой, разделите пополам и скатайте одинаковые колбаски. Получившиеся колбаски разрежьте на небольшие кусочки В небольшой кастрюле довести до кипения воду. Аккуратно один за другим опустите наши варенички в кипящую воду. Варите, слегка помешивая, чтобы не слиплись. Когда вареники всплывут, дайте им еще минуту повариться и достаньте шумовкой Готово! Ленивые вареники можно подавать на стол с вареньем, сметаной или фруктами. Приятного аппетита!

Запеченая гранола

Еще одно блюда, безопасное для вашей фигуры!

Рецепт гранолы

Ингредиенты:

Орехи – 150 г

Овсянные хлопья – 400 г

Сухофрукты – 150 г

Мед – 3 ст. л.

Подсолнечное масло.

Приготовление

Орехи (можно использовать любые!) измельчите. Можно просто порезать ножом на маленькие кусочки..

Нарежьте сухофрукты мелкими кубиками

Смешайте хлопья, орехи и сухофрукты.

Растопите мед на водной бане, смешайте с подсолнечным маслом и добавьте хлопья. Все тщательно перемешайте.

Выложите гранолу на противень, разровняйте ровным шаром и поставьте в разогретую на 160 градусов духовку на 30-40 минут.

Во время приготовления несколько раз перемешайте гранолу.

Готовое блюдо оставьте на 30 минут остывать.

Подавать гранолу можно з йогуртом, молоком, фруктами, кефиром или соком. Приятного аппетита!!

Творожная запеканка

Блюдо, которое не требует особых кулинарных навыков, и придётся по вкусу и взрослым, и малышам.

Рецепт творожной запеканки

Ингредиенты

творог обезжиренный — 450 г

сметана 15% — 300 г

яичный белок — 2 шт.

яйца — 2 шт.

манная крупа — 2 ст.л.

сахар ванильный — ½ ч.л.

сухари мелкие – 1/3 стакана

Приготовление

Отделите белки от желтков Смешайте манку, творог, сметану, 2 желтка и 1 белок, ванильный сахар в однородную массу в миске. Для получения идеально консистенции можно использовать блендер Взбейте белок одного яйца в пышную пену и добавьте к творожной массе Форму для выпекания смажьте маслом и на дно и стенки ровным слоем выложите сухари. Лишние стряхните Выложите поверх сухарей творожную массу и поставьте в предварительно разогретую до 170 градусов духовку Выпекайте блюдо около 60 минут, затем достаньте, накройте бумажным полотенцем и дать немного остыть.

Творожная запеканка готова! Приятного аппетита!

Зеленый салат с клубникой

Салат на завтрак – отличное решение, особенно, если мы говорим о невероятном салате с клубникой.

Рецепт салата с клубникой

Ингредиенты:

клубника — 150 г

сыр фета — 100 г

листья салата — 40 г

арахис — 70 г

оливковое масла – 1 ст.л.

Приготовление

Помойте и нарежьте клубнику слайсами Сыр фета нарежьте кубиками Смешайте в глубокой миске листья салата, арахис, клубнику и сыр Заправьте салат оливковым маслом. Для вкуса можно добавить пару капель натурального лимонного сока и уксуса

Салат готов! Приятного аппетита!

Фото: IStock

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