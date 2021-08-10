Любовный гороскоп на август 2021 для всех знаков зодиака

Вот так вот быстро пролетели 2/3 лета, и впереди нас ждет последний, самый жаркий и сладкий – август! За эти 31 день нужно успеть сделать всё то, что запланировали на лето 2021, но до сих пор еще не воплотили в жизнь. А чтобы легче было планировать свои дни, рекомендуем взглянуть на наш любовный гороскоп и узнать, что обещают звёзды на любовном фронте!

Финансовый гороскоп на август 2021: Девы станут гениальными инвесторами, а Тельцы рискуют остаться у разбитого корыта

Любовный гороскоп на август 2021: Овен (21 марта – 20 апреля)

Овны, хотели большой и чистой любви? Получите сполна! В августе 2021 вас ждет тонна романтики: неожиданная встреча имеет все шансы перерасти в серьезные и длительные отношения, которые вполне могут закончиться общей фамилией. Главное, не забудьте про личную жизнь, с головой погружаясь в работу!

Любовный гороскоп на август 2021: Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцы, вам просто немедленно пора в отпуск! Иначе вы рискуете надолго погрязнуть в бытовых делах, так и не успев в этом году понежиться возле моря на жарком песочке! Выбирайте направление, покупайте билет и собирайте чемодан – впереди у вас большое путешествие. И (внимание!) большое любовное приключение. Так что настраивайтесь на полную перезагрузку своей жизни!

Любовный гороскоп на август 2021: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Если остальным знакам зодиака звезды советуют отвлечься от работы, то Близнецам, наоборот, пора бы сосредоточить все свое внимание на тех делах, которые они так давно откладывали в долгий ящик. На любовном фронте в августе у вас затишье, так что вместо того, чтобы бесцельно валяться на диване, займитесь карьерой. Увидите, у вас всё легко и быстро получится!

Любовный гороскоп на август 2021: Рак (22 июня – 22 июля)

Раков, у которых нет пары, ждет приятный сюрприз. Только вот, чтобы его получить, придется выйти из зоны комфорта или хотя бы из дому. На дворе лето, так что гуляйте, ходите на вечеринки, встречайтесь с друзьями и, главное, улыбайтесь как можно чаще. Счастливые люди притягивают счастливых людей и позитив! А если у вас есть вторая половинка, предложите ей куда-то съездить вместе – это укрепит ваши отношения.

Любовный гороскоп на август 2021: Лев (23 июля – 22 августа)

Львы, пришло ваше время! В августе во всех сферах вам будет сопутствовать удача. Так что постарайтесь максимально активизироваться. Научитесь, наконец, пользоваться планнером – пропишите свои дни так, чтобы хватало времени и на работу, и на отдых, и на личную жизнь. И тогда вы во всем преуспеете!

Любовный гороскоп на август 2021: Дева (23 августа – 23 сентября)

Девы, дорогие, настраивайтесь на романтический лад! Ваша вторая половинка давно мечтает о совместном вечере при свечах или ужине в ресторане? Устройте ей сюрприз! Вот увидите, отдача будет сторицей. Август – это месяц вашей работы над отношениями, поэтому не ленитесь радовать своего любимого человека даже в мелочах. Ароматный кофе с утра или подаренные без повода цветы – выбирайте сами!

Любовный гороскоп на август 2021: Весы (24 сентября – 23 октября)

Давно хотели сменить имидж? Самое время это сделать! Берите с собой лучшую подругу или друга – и бегом обновлять гардероб. Не бойтесь экспериментировать и с внешностью – новая стрижка, укладка, яркий маникюр: все эти детали придадут образу свежести. И симпатичный сотрудник, которому вы давно строите глазки, теперь точно заметит вас!

Любовный гороскоп на август 2021: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Скорпионы, для вас август – это месяц приключений! Не обязательно романтических. Яркие эмоции подарят и спонтанная поездка, и прыжок с парашютом и даже вполне себе банальный поход в какое-то новое заведение в вашем городе! Открывайте для себя необычные места и увлечения, и это лето запомниться вам надолго.

Любовный гороскоп на август 2021: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Флиртуйте напропалую! Если вы – в активном поиске своей второй половинке, включайте всю свою сексуальность на максимум. Совсем рядом где-то ходит ТОТ САМЫЙ, и стоит только вовремя повернуть голову в нужную сторону, как вы встретитесь с ним взглядами. Главное – не упустить этот момент, так что будьте все время начеку!

Любовный гороскоп на август 2021: Козерог (22 декабря – 20 января)

Козероги, вы стали слишком прагматичными! Перестали «лазить в окна к любимым женщинам», внезапно срываться ночью и уезжать на вечеринку к друзьям. Вам самим не скучно? Самое время вспомнить, как вы умеете отдыхать, и на какие авантюры раньше соглашались без раздумий. Вспомнить и, наконец, воплотить в реальность все те планы, которые откладывали «на потом».

Любовный гороскоп на август 2021: Водолей (21 января – 18 февраля)

Водолеи, вам пора бы вспомнить, что до осени совсем немного времени! У вас остался всего 31 день, чтобы накупаться, позагорать, покататься на водных лыжах, устроить пенную вечеринку, потанцевать у бассейна и встретить рассвет с любимым человеком! Активизируйтесь, а то время поджимает, и вы рискуете встретить осень без загара и новых фотографий!

Любовный гороскоп на август 2021: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы, пора бы и о семье вспомнить, а то всё друзья-друзья… Вы вообще когда последний раз ездили на дачу с родными или просто забегали домой на ужин? Август для вас – идеальное время, чтобы наладить отношения с близкими людьми, поэтому постарайтесь как можно больше внимания уделять именно членам своей семьи. Попробуйте устроить совместную поездку, пригласите всех в кино или просто побалуйте пирогом собственного приготовления. Уж это родные точно оценят!

Фото: Istock

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