Куда пойти в Киеве в августе 2021. Афиша событий

Куда пойти в Киеве в августе 2021? Никаких четырех стен – в нашей афише событий мы собрали только самые интересные летние музыкальные мероприятия.

7 августа – Christian Löffler

7 августа немецкий композитор представит альбом Parallels: Shellac Reworks и новый материал. Новый альбом — еще одна грань в карьере музыканта, на этот раз на грани прошлого и настоящего. Parallels: Shellac Reworks — 10-трековый лонгплей, в котором можно услышать Бетховена, Баха, Шопена и других классиков.

Где: клуб JÄRD (ВДНГ, пав. 19)

Билеты: от 870 грн

11 августа – COOLIO

Еще одна суперзвезда всего мира в Osocor Residence – только в жанре рэпа. Теперь и вы сможете в один голос вместе с COOLIO вживую спеть легендарный Gangsta’s Paradise. Узнаваемый с первых звуков нетленный хит, который не покидает мировые топ-чарты уже целых 25 лет кряду.

Где: Osocor Residence (улица Виноградная, 2).

Билеты: от 840 гривен.

13-14 августа – White Nights Festival. Africa

В середине августа White Nights Festival взял на себя миссию отправить нас на несколько суток в ритмично-горячую Африку. И здесь, конечно, будет еще жарче, чем в фестивальном июне. Еще больше артистов – 110, еще больше баров – 20, еще больше музыкальных жанров – целых 15! Разумеется, атмосферу будут создавать шедевральные арт-инсталляции и декорации сцен.

Где: Арт-завод «Платформа» (улица Беломорская,1).

Билеты: 799-2300 гривен.

19 августа – Бумбокс

Это должно было случиться. Никаких громких эпитетов, все просто: именно те ребята из Бумбокса. Как всегда будет искренне, тепло и очень душевно! Возможно, музыка Бумбокса так близка нам именно потому, что она из нас и состоит, из каждого из нас! Почувствовать необычайную атмосферу, которую создают Андрей Хлывнюк с музыкантами на своих выступлениях, можно будет 19 августа в Osocor Residence.

Где: Osocor Residence

Билеты: 840 грн

20 августа – HVOB live

Это австрийский дуэт, который вовсю покоряет мир со своим новым альбомом ROCCO. Им уже рукоплескали Sonar в Барселоне, Burning Man, Fuji Rock Japan и Clockenflap в Гонконге. Теперь очаровательные Анна Мюллер и Пауль Валльнер – на киевском ЮБК.

Где: ЮБК (Труханов остров).

Билеты: от 890 гривен.

21 августа – Nizkiz

Nizkiz уже успели отыграть на фестивале Atlas Weekend и дать в Киеве большой сольник. В августе один из главных рок-бэндов Беларуси снова приедет в столицу в рамках тура в поддержку новой пластинки «Сомнамбула».

Где: ЮБК (Труханов остров).

Билеты: от 450 гривен.

26 августа – KADNAY

26 августа группа KADNAY снова порадует своих сторонников зажигательным live-выступления в Caribbean Club Concert Hall. Артисты сыграют летний концерт «Теплый Live». KADNAY всегда умело удивляет публику своими уникальными шоу-программами, и «Теплый Live» не будет исключением. На концерте прозвучат любимые и известные песни артистов в новой аранжировке, в другой обработке и с новым прочтением.

Где: Caribbean Club

Билеты: от 490 грн

26 августа – TEQUILAJAZZZ

Даешь джазу с привкусом текилы от самой самобытной и необычной альтернативной группы последних 3-х десятков лет на постсоветском пространстве?! Утонченная авторская лирика в роковом звучании и откровения культовых музыкантов равно умопомрачительный опен-ейр под занавес лета.

Где: ЮБК (Труханов остров).

Билеты: от 390 гривен.

27 августа – Бен Бёмер

В Киеве выступит Бен Бёмер — артист-открытие мировой электронной сцены минувшего года. Артист посетит украинскую столицу 27 августа сразу после выхода нового долгожданного альбома Begin Again. Пилотный сингл нового альбома Бена уже в Сети. Сам альбом — уже совсем скоро! В Киев Бен Бёмер приедет с порцией эксклюзивных треков и уже известными клубными хитами, среди которых дуэт с Яном Блумквистом Decade и другие работы.

Где: Курені

Билеты: от 400 грн

Читай также:

Два концерта подряд! MONATIK устроит уникальное музыкально-танцевальное шоу в Киеве