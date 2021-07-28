Лунный календарь на август 2021: благоприятные дни для дел
Лунный календарь всегда выручит тебя, подсказав лучшие даты для того или иного дела в августе 2021 года. Планируешь свадьбу, зачатие ребенка или просто интересуют благоприятные дни для дел в августе? Тогда тебе точно нужно свериться с нашим лунным календарем на август 2021. В нем ты найдешь даты новолуния, полнолуния и благоприятные дни для своих свершений!
Лунные фазы в августе 2021
- Новолуние — 8 августа в 16 часов 50 минут.
- Полнолуние — 22 августа в 15 часов 01 минуту.
- Растущая Луна с 9 по 21 августа 2021
- Убывающая Луна — с 1 по 7, с 23 по 31 августа 2021
- Лунное затмение — нет.
- Солнечное затмение — нет.
Благоприятные дни в августе 2021
Важные дела в июне лучше запланировать на 3, 7, 10, 13, 14, 19, 23, 31 августа.
Неблагоприятные дни в августе 2021
А вот в эти даты лучше не принимать решений, которые могут повлиять на ваше будущее:
2, 5, 8, 11, 16, 22, 25, 30 августа.
Все остальные даты – нейтральные, Луна будет иметь минимальное влияние на ваше настроение и состояние.
Лучшие даты для свадьбы и венчания в августе 2021:
9, 16, 20, 21, 22 августа
Лучшие даты для зачатия ребенка:
1, 6, 12, 26 августа
Энергетически благоприятные дни в августе 2021:
1, 3, 4, 7, 9, 18, 23, 25-30 августа
Энергетически неблагоприятные дни в августе 2021:
2, 5, 8, 12, 17, 20, 22, 23, 26, 27 августа
Лунный календарь стрижек на август можно посмотреть здесь.
Фото: IStock
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