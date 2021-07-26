Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2021

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа: Овен (21 марта – 20 апреля)

Утром думай, днем действуй, вечером читай, ночью спи. Если будешь следовать эти советам, неделя пройдет легко и очень эффективно.

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа: Телец (21 апреля – 21 мая)

Мы сами должны стать теми переменами, которые хотим видеть в мире! Начинай с себя. Самое время прощаться с вредными привычками и заниматься саморазвитием.

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Не держи зла, держи воздушные шарики! Забавный совет, но очень действенный. Успех придет тогда, когда ты научишься отпускать старые обиды и смотреть в светлое будущее.

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа: Рак (22 июня – 22 июля)

Для чего действительно нужна смелость, так это для искренности. Будь смелой, будь открытой к окружающим – и к тебе потянуться лучшие люди.

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа: Лев (23 июля – 22 августа)

Не бойся попасть под дождь, ведь потом ты увидишь радугу. Проверено! Если сейчас сложно, не отпускай руки. Это значит, что успех близко!

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа: Дева (23 августа – 23 сентября)

Сила характера не в умении пробивать стены, а в умении находить двери. Помни об этом, когда встанешь перед выбором: «Идти по головам или искать другой путь?».

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа: Весы (24 сентября – 23 октября)

Главное – верить в себя. И это не пустые слова! Почему в твой проект должны верить коллеги и начальники, если ты в нем не уверена? Задумайся!

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Отправная точка любого достижения – желание. Захочешь – найдешь миллион возможностей и шансов, не захочешь – еще больше отговорок.

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Ты не ленивый! Ты – энергосберегающий! Твой девиз на этой неделе. Тебе необходимо хорошенько и восстановить силы. После этого ты будешь способна вернуть горы!

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа: Козерог (22 декабря – 20 января)

Чем тяжелее подъем, тем красивее вид. И это правило действует не только в путешествиях, а и в достижении любых целей. Если сложно, не вздумай опускать руки. Успех рядом!

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа: Водолей (21 января – 18 февраля)

Не создавай себе границ! Делай то, что считаешь нужным для достижения целей. Не поддавайся собственным страхам, они не приведут тебя ни к чему хорошему.

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Если не сейчас, то когда? Не откладывай свои мечты на потом, не корми саму себя «завтраками». Через 10 лет ты пожалеешь, что не решилась начать раньше.

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