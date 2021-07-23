Как укрепить иммунитет? Этот вопрос всегда волновал людей в период простуды и гриппа, а с пандемией коронавируса он приобрел еще большую актуальность. Большинство думает, что повысить иммунитет довольно легко – достаточно выпить волшебных витаминчиков, и все будет хорошо. Но в действительности это совсем не так. Все об иммунитете, и как его повысить, хорошо знают в Министерстве здравоохранения Украины.

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Что такое иммунитет?

Иммунитет – это совокупность защитных механизмов, которые помогают организму бороться с чужеродными факторами, быть невосприимчивыми к бактериям и вирусам и поддерживать нормальное функционирование организма под влиянием внешней среды.

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Как укрепить иммунитет?

Существует несколько путей повысить свой иммунитет. Интересно, что это можно сделать не только с помощью лекарств, но и соблюдая простые правила здорового образа жизни.

Нормальный сон – залог правильного функционирования всего организма. Важно придерживаться природных биоритмов. Ведь ночью организм направляет все силы на восстановление мышц и кожи, выделяет гормон роста, пролактин, мелатонин, а также выделяет цитокины, которые соединяют компоненты иммунной системы. Из-за регулярного недосыпа сопротивление иммунной системы ослабевает, а потому человек становится уязвимой к болезням. Спать нужно 7-9 часов в сутки. Ложиться стоит до 23:00. Физическая активность. Начните регулярно заниматься определенным видом спорта или хотя бы проходите каждый день несколько километров. Ежедневная физическая активность поможет не только повысить иммунитет, но и улучшить работу мозга, сердечно-сосудистой системы. К тому же, спорт помогает наладить сон и уменьшить стресс, который негативно влияет на иммунитет. Рациональное и сбалансированное питание необходимо для предотвращения хронических болезней и поддержания баланса микрофлоры кишечника. Плохое питание негативно сказывается на массе тела, что приводит к уменьшению количества антител, участвующих в распознавании болезнетворных микробов. Такая иммунная система не сможет качественно сопротивляться. Во-первых, никогда не пропускайте основных приемов пищи: завтрак, обед и ужин должны быть всегда, а перекусы на ходу – отойти в прошлое. Во-вторых, не отказывайтесь от сезонных и местных продуктов. В-третьих, смело сокращайте употребление сахара, соли, алкоголя и употребляйте только необходимое количество калорий. Не злоупотребляйте витаминами. Чрезмерное поступление любых витаминов и минералов не улучшает иммунитет. Например, довольно долгое время считалось, что прием витамина С в больших дозах может оказывать лечебный и профилактический эффект, но это утверждение не прошло проверку исследованиями. Но если анализы показывают, что организму таки не хватает определенных витаминов или элементов, их следует пополнить. В Украине довольно распространен дефицит витамина D, йода, фтора, железа в некоторых группах населения. Вакцинация. Прививки от сезонных заболеваний действительно могут помочь сохранить здоровье. Вакцина «создает» иммунитет к определенному виду возбудителя болезни. Относительно вакцинации есть три важных «за». Первое – ускорение ответа иммунной системы на возбудителя заболевания, второе – ослабленная реакция организма, третье – уменьшение количества больных и носителей заболевания.

Следи за своим здоровьем, вовремя обращайся к врачу и будь здорова!