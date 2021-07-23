Как открыть кокос? Важные правила

Кокос — очень вкусный и полезный плод, который не так легко открыть и съесть. Его плотная и твердая кожура является проверенной защитой, пробить которую может далеко не каждый. Но как хочется научиться его открывать, чтобы не бояться покупать, правда? Мы расскажем тебе действенные методы — как открыть кокос в домашних условиях.

С помощью ножа

Одной рукой возьми кокос — его глаза (три коричневых кружочка сбоку) должны «смотреть» в сторону пальцев или запястья. Другой рукой сожми большой нож с широким лезвием. Если такого нет, подойдет обычный молоток. Вниз под кокос положи широкую глубокую миску.

Тупой стороной ножа отбивай кокос посередине по всему периметру. Поворачивай при этом плод в руке. Продолжай бить, пока он не расколется пополам. Вода, которая находится внутри кокоса, в этот момент начнет литься в миску. Готово!

С помощью ножа, но так, чтобы вылить сначала воду

Этот метод — самый популярный, им пользуются чаще всего. Один из трех «глаз» кокоса всегда мягче и тоньше других. Чаще всего он еще и больше всех. Найди его и проколи ножом, шилом, гвоздем или штопором. Если «глаз» не поддается, приложи к нему вертикально выбранный предмет и ударь сверху молотком. Слей воду из кокоса в чистую емкость. Затем расколи кокос так же, как описано в первом способе.

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С помощью духовки

Разогрей духовку до 190° C. Слей кокосовую воду так, как описано во втором способе. Помести плод на противень и поставь в духовку на 10 минут. На скорлупе должна появиться трещина, благодаря которой кокос расколется проще и быстрее. Если через 10 минут кокос не треснул, продолжай нагрев до тех пор, пока не образуется раскол. При этом проверяй плод каждые 2-3 минуты. Достань плод из духовки как только увидишь трещину. После этого разломи его ножом или молотком, как описано в первом способе.

С помощью молотка

В крайнем случае молоток можно заменить камнем. Проделай отверстие в «глазу» так же, как и во втором способе. Перелей кокосовую воду в стакан. Заверни плод в полотенце и положи на ровную поверхность. Стукни по кокосу молотком или камнем, расколи на несколько частей.

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