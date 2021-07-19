Лунный календарь на июль 2021: благоприятные дни для дел

Лунный календарь — это твой сосбистий помощник, который подскажет, как лучше распланировать дела в июле. Чтобы все удавалось без проблем, стоит разбираться, какие дни месяца благоприятны для новых начинаний, а какие нет. Поэтому мы подготовили для тебя лунный календарь на июль 2021 года, в котором ты найдешь дать молодых, полнолуния и благоприятные дня для своих свершений!

Лунные фазы в июле 2021

Новолуние — 10 июля в 4 часа 16 минут

Полнолуние — 24 июля в 5 часов 36 минут.

Растущая Луна с 11 по 23 июля 2021

Убывающая Луна 11 — с 1 по 9, с 25 по 31 июля 2021

Лунное затмение — нет.

Солнечное затмение — нет.

Благоприятные дни в июле 2021

Важные дела в июне лучше запланировать на 4, 8, 12, 15, 16, 21, 25 июля.

Неблагоприятные дни

А вот в эти даты лучше не принимать решений, которые могут повлиять на ваше будущее:

3, 6, 9, 13, 18, 24 и 27 июля.

Все остальные даты – нейтральные, Луна будет иметь минимальное влияние на ваше настроение и состояние.

Лучшие даты для свадьбы и венчания в июле 2021:

11, 12, 20, 21, 24 июля

Лучшие даты для зачатия ребенка:

1–2, 4–6, 8, 11–18, 20–21, 26–28, 31 июля

Энергетически благоприятные дни в июле 2021:

1, 4, 5, 7, 8, 11, 13-17, 20, 21, 27, 31 июля

Энергетически неблагоприятные дни в июле 2021:

2, 3, 9, 12, 18, 22-26, 29, 30 июля

Лунный календарь стрижек на июль можно посмотреть здесь.

Фото: IStock

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