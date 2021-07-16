Книги, которые нужно прочесть любому подростку: топ-10

Современные подростки вообще не читают книг, им только гаджеты, соцсети и гулянки подавай. Вы правда склонны так думать? А что, если мы скажем, что их просто нужно уметь заинтересовать? Вспомните себя подростком, вам же тоже было сложно усидеть на одном месте, и хотелось как можно скорее закончить все дела, чтобы пойти погулять с друзьями. Вот и им так же. Поэтому, чтобы подросток сел за книгу, она однозначно должна быть интересной, захватывающей и полезной! И наш топ-10 книг для подростков — именно такой.

«Мост в Терабитию», Кэтрин Патерсон

Книга о потрясающей дружбе, приключениях и своем собственном мире. Главный герой — школьник Джесс Эронс, он все лето тренировался, чтобы стать лучшим бегуном в классе. И достиг бы цели, если бы его не опередила новенькая Лесли Берк. Но этот проигрыш не помешал зародиться настоящей дружбе, и дети целыми днями пропадают в лесу, где придумывают волшебное королевство — Терабитию. А в реальном мире их ждут трудности в школе, испытания на прочность, мелкие страхи и… Понимание, что надо всегда двигаться вперед. Трогательный мир Терабитии, а также щемящая история дружбы навсегда останутся в памяти детей и взрослых.

«Мост в Терабитию» вошел в перечень выдающихся произведений детской литературы по версии Американской литературной ассоциации, в список «Известные детские книги» по версии ALA и получил нидерландскую премию «Серебряный карандаш».

«С Эйнштейном в рюкзаке», Андрей Бачинский

И зачем нужны эти физика, химия и биология, думают подростки в школе? Книга поможет им это понять. В центре внимания — школьники и их путешествие в горы, которое должно было стать замечательным отдыхом. Но оно обернулась неожиданным приключением для трех одноклассников — красавца-футболиста Олега, красавицы Соли и тихого, и тайно влюбленного в Солю, Юрия. О том, как знание законов физики и умение применить их на практике, помогло подросткам в опасных для жизни условиях — читайте в увлекательной приключенческой повести «С Эйнштейном в рюкзаке».

«Код Уверенности в себе», Кэтти Кэй

Девушки-подростки только начинают понимать себя, свои желания и умения. И они еще не знаю, что действительно могут все. Часто подростки сомневаются в своих способностях, нуждаются в защите и поддержке окружающих. Эта книга — источник вдохновения, которого не хватает девушкам на пути их становления. В ней объясняется, как не бояться своих желаний и стать сильной личностью с высокой самооценкой.

Кстати, в книге содержатся не только советы о том, как развить уверенность в себе, но и истории реальных девушек, которым удалось побороть страх, справиться с неудачей и, несмотря на негативный опыт, двигаться дальше. А для развлечения и закрепления написанного, в книге есть тренировочные упражнения, тесты и прикольные комиксы.

«Империя ангелов», Бернар Вербер



Есть ли жизни после жизни на Земле? Этот вопрос мог задавать себе каждый подросток. Думаете рано? А вот нет, ведь каждый хочет понять, а во что же верить ему. «Ангелы» — цикл романов, написанных одним из самых популярных современных французских писателей. Что мы знаем об ангелах, в чем их работа, мы вообще в них верим? Если не верите, то обязательно поверите, ведь история Микаэля Пэнсона, который приступил к работе ангела-хранителя — очень увлекательная и реалистичная. Конечно же, сама история вымышленная, но в ее основу положена буддистская теория реинкарнации — перерождение души. Может, вы не просто так попали на информацию об этой книге?

«451 градус по Фаренгейту», Рей Бредбери

Лучший способ начать ценить книги и понимать, как с ними нужно обращаться — прочитать эту книгу. Какой смысл ходить, когда можно ездить на авто? Какой смысл читать, когда можно смотреть телевизор? Какой смысл быть гражданином, когда можно просто быть потребителем? Представьте себе, что такая философия победила в далеком (или уже недалеком) для нас будущем: власти не нужны люди, которые думают, мечтают о чем-то, чего не купишь за деньги. А значит, книги ненужные, вредные, а потому подлежат сожжению.

Книга — история «пожарного наоборот», человека, работой которого было выезжать на вызов службы, находить книги у людей, которые добровольно отказывались их уничтожать. Его задачей было сжигать запрещенную печатную продукцию огнеметом. Но книги, даже и сожженые, имеют силу менять человеческие сердца. О волшебстве читайте именно в этой книге.

«Клуб красных кедов», Анна Пунсет

Разве не интересно девушкам читать о таких же, как они? А потом даже и представлять не нужно, что ты часть книги, ведь так и есть!

Четверо подруг-семиклассниц решают создать свой клуб — с собственными правилами и знаковыми для них красными кедами, которые обещают носить постоянно. Одна из девушек, к сожалению, вынуждена переехать с семьей в Германию, и подруги невероятно скучают по ней. Вдруг появляется возможность посетить ее в Берлине, приняв участие в конкурсе. Кому достанется победа: Клубу красных кедов или касте Модных? На какие пакости способна лидер Модных, чтобы добиться своего — читайте в этой увлекательной подростковой повести. В целом же книга имеет четыре части, все они затянут подростка от начала и до конца.

«Ходячий замок Хаула», Диана Винн Джонс

А для тех, кто любит почитать про волшебство, магов и драконов, есть замечательная книга. В ней магии столько, что и для реальной жизни хватит. Злая ведьма превращает Софи на старую бабушку. Девушка попадает в таинственный замок волшебника Хаула и заключает соглашение с огненным демоном, благодаря которому замок движется. На пути к освобождению от заклятия, Софи предстоит разгадать множество загадок и преодолеть многочисленные препятствия.

Если на первый взгляд книга выглядит детской, то это не так. Она затянет даже взрослого.

«Девушка онлайн», Зои Загг

Ну кто из подростков сейчас не мечтал стать блогером? Выкладывать всю свою жизнь в сеть и зарабатывать на видосиках. Об одной из таких девушек эта книга. Пенни — шестнадцать, и, как и у многих подростков, ее жизнь не так проста, как кажется. Девушка увлекается фотографией, у нее есть лучший друг Эллиот, но при этом она не может найти общий язык со сверстниками. О своих разочарованиях, конфузах, отношениях с ребятами и панических атаках она честно и откровенно рассказывает в своем блоге под ником Девушка Онлайн.

Но вскоре весь мир как будто восстает против нее. И Пенни вместе с семьей и Эллиоттом убегает на Рождество в Нью-Йорк, где внезапно влюбляется. Это самое романтичное Рождество в ее жизни, однако вскоре девушка оказывается в эпицентре сетевого скандала. Куда может привести блогерская жизнь — читайте в книге.

«Зов предков», Джек Лондон

Это рассказ об удивительной судьбе собаки по кличке Бэк, которого похители, увезли на Аляску и продали золотоискателям. Непросто было домашнему псу приспособиться к жизни в суровых краях дикого Севера. И сложности были не только из-за холодной погоды и суровых снегопадов, но и из-за жестокости, самоуверенности людей. Книга покажет, как сильно животные похожи на людей, а люди — на животных. А так же раскроет темы любви, преданности, отношения между животным и человеком, и, конечно же, предков.

«Замок в облаках», Керстен Гир

То ли детектив, то ли легкий хоррор, то ли романтическая, легкая история. Все эти жанры присутствуют в книге Керстен Гир. «Замок в облаках» — старинный люксовый отель в горах, ожидает гостей накануне Рождества. Семнадцатилетняя горничная Фанни вместе с сыном отельера Беном и остальным персоналом завалены работой по горло, перед тем как встретить посетителей на наивысшем уровне. И вдруг Фанни бросается в глаза, что некоторые из гостей являются не теми, за кого себя выдают. Какие же тайные планы прячутся за бархатными портьерами? Действительно ли ценный бриллиант принадлежит жене олигарха? И почему привлекательный парень Тристан карабкается по стенам, а не пользуется лестницей? Когда Фанни с Беном берутся распутать этот клубок, она и не подозревает, что вскоре окажется в центре опасного приключения, из-за которого может потерять не только работу, но и свое сердце.

В книге чувствуется волшебная атмосфера Рождества, праздничная магия и оптимизм. Сюжет, может, и не особо оригинален, но история настолько уютная, что в нее хочется закутаться, как в мягкий пледик.

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