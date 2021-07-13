Упражнения для красивых ног очень разнообразны. Но не все помогут тебе сформировать красивый рельеф. Обрати внимание на прокачку внутренней стороны бедра. Это сложная зона, но с упражнениями, которые мы для тебя подобрали, все возможно!

Лови ТОП-5 упражнений для тренировок внутренней стороны бедра дома:

1.«Ножницы»

Для этого упражнения тебе не понадобится дополнительное оборудование. Просто ляг на спину, вытяни руки вдоль корпуса или подложи ладони под ягодицы. Поясница должна быть плотно прижата к полу. Подними ноги над полом и медленно своди и разводи их. Повтори упражнение 20-30 раз по три подхода.

2.Приседания «плие»

Встань в широкую стойку так, чтобы стопы смотрели немного в стороны. Держи спину прямо и опускайся вниз на вдохе. Колени не должны выходить за носки, ягодицы нужно сжать. Приседать – максимально глубоко. На выдохе вернись в исходное положение, перенеся вес на пятки. Можно использовать дополнительную нагрузку, например, взять в руки гантель. Сделай таких приседаний 20-30 раз по три подхода.

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3.Сведение ног

Ляг на пол так, чтобы поясница была плотно прижата. Подними ноги вверх и разведи их максимально широко. Колени должны быть выпрямлены, а стопы смотреть вверх параллельно потолку. Задержись на несколько секунд и силой мышц верни ноги в исходное положение. Выполни упражнение 20-30 раз по 3 подхода.

4.Махи лежа на полу

Ляг на левый бок и обопрись левой рукой о пол. Согни правую ногу и поставь ее перед левой. Выпрямленной левой ногой, оставшейся снизу, сделай 20-30 подъемов. Затем – то же самое на правую ногу. Таких нужно выполнить 3 подхода.

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5.Выпады в сторону

Поставь ноги чуть шире плеч и разведи носки в стороны. Сделай выпад одной ногой, одновременно приседая на нее. В правильном положении таз должен быть отведен назад. Приседать следует до параллели с полом или глубже. Колено не должно выходить за носок. То же самое повтори на вторую ногу. Выполни упражнение 20-30 раз по 3 подхода на каждую ногу.

Помни, что заниматься нужно регулярно. Вариант «покачать разок и забыть» не поможет сделать твои ноги красивыми. Выполняй эти упражнения во время общей тренировки на ноги и результат не заставит долго ждать.

Фото: istock

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