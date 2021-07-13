Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 12 по 18 июля для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля: Овен (21 марта – 20 апреля)

На этой неделе тебе необходимо сосредоточиться на личной жизни. Если у тебя уже есть половинка, обязательно удели ей больше времени – устрой романтическое свидание или сделай какой-то приятный сюрприз. Если же ты еще «в поиске», готовься! В ближайшее время в твоей жизни появится человек, который перевернет ее с ног на голову (в хорошем смысле, конечно же!).

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля: Телец (21 апреля – 21 мая)

Твой девиз на этой неделе: «Работа превыше всего!». В ближайшем будущем можешь рассчитывать на головокружительный карьерный взлет – вероятно, тебе доверят важный проект, повысят в должности или наградят солидной премией. Но все это может стать реальностью только в том случае, если ты действительно выложишься на все 150%.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Пора уделить время семье! На этой неделе обязательно навести родителей, съезди с ними на пикник или просто прогуляйтесь в парке. Поверь, они очень скучают по тебе! Благодаря этому ты «убьешь сразу двух зайцев»: и родителей порадуешь и сама в детство вернуться, поностальгировать о временах, когда ты была еще маленькой задорной баловницей.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля: Рак (22 июня – 22 июля)

Ближайшие семь дней удача будет следовать за тобой по пятам – причем во всех сферах жизни. На работе тебя ждут перспективные проекты и полное взаимопонимание с начальством, в личной жизни – буря эмоций, страстей и нежности… Но будь осторожна! Такая удачливость может привлечь к тебе завистливых людей, которые, не раздумывая, могут серьезно тебя подставить.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля: Лев (23 июля – 22 августа)

Тебе будет очень непросто управлять эмоциями и разбираться с чувствами на этой неделе. Вероятно, ты измоталась работой и бытовыми проблемами, уделяя слишком мало внимания самой себе, своему внутреннему миру. Поэтому готовься к эмоциональным срывам и борьбе с ними (ведь из-за них отношения с близкими или коллегами могут испортиться навсегда). Что тебе поможет? Попробуй сходить к психологу, займись йогой, попрактикуй успокаивающие медитации – будет полезно!

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля: Дева (23 августа – 23 сентября)

Тебя ждет спокойная, непринужденная неделя. На работе – никакого аврала, в личной жизни – сплошная любовь и взаимопонимание, с семьей и друзьями – полная гармония. Возможно, тебя начнет смущать отсутствие проблем и забот, появятся подозрения, что это неспроста. Но не стоит обременять себя лишними мыслями. Тебе просто необходима неделя спокойствия, чтобы отдохнуть и набраться сил перед приключениями, которые тебе готовит жизнь.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля: Весы (24 сентября – 23 октября)

На этой неделе линии твоей профессиональной и личной жизни пересекутся. Вероятно, ты серьезно увлечешься новым коллегой или деловым партнером, а чем обернуться эти чувства – зависит только тебя. Влюбленность может помешать тебе выполнять задачи также слаженно и четко, как раньше. Но если сможешь совладать с эмоциями, результат работы превзойдет все ожидания!

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Тебя ждет отличная неделя! Любое твое начинание будет заканчиваться головокружительным успехом. Но есть одно «но». Удача не приходит к тем, что лежит на диване и ничего не делает. Она любит трудолюбивых, целеустремленных, готовых рисковать. Если давно мечтала запустить собственный проект или сменить работу, действуй – и удача тебе улыбнется!

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

На этой неделе тебе нужно полностью погрузиться в работу. Звезды подкинут тебе возможность доказать начальникам, что они без тебя и дня прожить не смогут. Перед твоим коллективом возникнут несколько серьезных проблем и препятствий для реализации важного проекта. Если сможешь все «разрулить», заслужить заветное повышение и солидную прибавку к зарплате.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля: Козерог (22 декабря – 20 января)

Эта неделя станет очень удачной в финансовом плане! Готовься к тому, что твой доход резко вырастет. Возможно, начальство решит наградить тебя премией за сверхурочную работу или же ты выиграешь кругленькую сумму в лотерею. Нет ничего невозможного! Но не спеши тратить деньги на всякие пустяки, лучше вложи их в какой-то проект или отложи на покупку недвижимости. Помни: деньги любят рациональный подход.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля: Водолей (21 января – 18 февраля)

Всю неделю тебе стоит посвятить отдыху. Собери друзей и отправься с ними в путешествие – не обязательно за границу, в Украине тоже можно найти невероятно красивые местности. Сейчас для тебя важно сменить обстановку, абстрагироваться от бытовых проблем и работы. Ты будешь удивлена от того, насколько обновленной и вдохновленной вернешься домой!

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

На любовном фронте в ближайшее время начнутся проблемы. А причина тому – твоя излишняя сосредоточенность на карьере и рабочих процессах. Если у тебя уже есть спутник, пора уделить ему время и показать, насколько сильно ты ним дорожишь. Если ты пока одинока, самое время поисками «того самого». Перестань до ночи сидеть в офисе, лучше собери подруг и сходи с ними в бар в конце рабочего дня, может, познакомишься с кем-то. Любой всей твоей жизни ходит где-то рядом, не упусти его!

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