Июль – это месяц фестивалей, танцев до утра, рассветов и сказочных закатов на набережной! В это время особенно хочется, чтобы рядом был любимый человек! Читай наш любовный гороскоп на июль 2021 для всех знаков зодиака и узнаешь, какими будут твои отношения в этом месяце. А если вы до сих пор не встретили того самого человечка, читайте еще внимательнее: может, совсем скоро состоится судьбоносная встреча!

Любовный гороскоп на июль 2021: Овен (21 марта – 20 апреля)

Для Овнов июль 2021 станет временем перемен на любовном фронте. Если вам давно кажется, что отношения с партнером зашли в тупик и перестали приносить удовольствие, пора с ними заканчивать. Пусть эта точка станет отправной для новых отношений в новом месяце! Отличный план, не так ли?

Любовный гороскоп на июль 2021: Телец (21 апреля – 21 мая)

Крепко обнимите своих любимых: в июле партнеру будет важно чувствовать, что с вашими отношениями всё в порядке! Конечно, за повседневными заботами на работе и учебе мы порой забываем лишний раз показать близким, как они нам дороги. Но в июле, когда так много возможностей для романтических свиданий, всем хочется тепла и любви втройне. Не забывайте, чтобы что-то получать, нужно отдавать взамен!

Любовный гороскоп на июль 2021: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Оглядитесь по сторонам! Звёзды говорят, что где-то за углом, совсем рядом притаилась любовь. Да-да, та самая большая и чистая, которую вы так ждали. Так что не упустите свой шанс! Все время постарайтесь быть начеку: вдруг новый сотрудник и есть любовь всей вашей жизни? Оглядывайтесь по сторонам и не бойтесь новых знакомств!

Любовный гороскоп на июль 2021: Рак (22 июня – 22 июля)

В июле пора, наконец, поговорить с любимым человеком начистоту: расскажите честно, что вас не устраивает, что вы хотели бы изменить в отношениях, поделитесь самыми сокровенными желаниями и мечтами. Уверены, партнер вас поймет и поддержит. А если симпатичный вам человек до сих пор не в курсе о ваших чувствах, самое время ему признаться, и, вполне вероятно, планы на остаток лета кардинально поменяются!

Любовный гороскоп на июль 2021: Лев (23 июля – 22 августа)

Львам звёзды шепчут: «Пора отдохнуть!» Сходите на вечеринку с друзьями, оторвитесь на полную катушку на дискотеке, флиртуйте, улыбайтесь и… не планируйте ничего серьезного. Отношения, которые могут завязаться в июле, скорее всего, будут недолгими, так что особо не рассчитывайте на новый серьезный роман. Но отказываться от знакомств не стоит: именно сейчас у вас есть шанс обрести друга или подругу на всю жизнь, что тоже очень ценно, правда?

Любовный гороскоп на июль 2021: Дева (23 августа – 23 сентября)

Месяц будет насыщенным! Девам придется сделать непростой выбор: сразу двое будут добиваться вашего внимания. Хорошенько подумайте прежде, чем принять решение, каждый из вариантов по-своему хорош. А главное, оба человека действительно настроены очень серьезно. Так что и вы отнеситесь к выбору ответственно, этот роман может перерасти в большое любовное приключение длинною в жизнь!

Любовный гороскоп на июль 2021: Весы (24 сентября – 23 октября)

Если ваши отношения находятся в подвешенном состоянии, и вы не понимаете, что между вами происходит, самое время расставить все точки над «и». Если избранник сделает шаг навстречу, июль сулит вам стремительное развитие отношений, если же постарается уйти от ответа, пора прощаться. Не расстраивайтесь даже, если эти «недоотношения» тянулись долго, и вы успели к ним привыкнуть. Впереди вас ждет большое и, что не менее важно, взаимное чувство!

Любовный гороскоп на июль 2021: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Первую половину месяца посвятите себе любимым: запишитесь на курсы, на которые давно хотели, сходите в бассейн, в салон, прочитайте, наконец, толстенную книгу, которая сто лет пылиться на полке! А вот после 15 июля готовьтесь к приятному сюрпризу – в вашей жизни появится новый человек, который вскружит голову в первую же минуту знакомства. И не вздумайте сопротивляться нахлынувшим чувствам, ведь они взаимны!

Любовный гороскоп на июль 2021: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Советуем тебе в этом месяце особенно внимательно прислушиваться к советам любимого человека во всех сферах, особенно в работе! Даже если ваша половинка не разбирается в какой-то теме, ее мнение может стать тем самым «свежим дыханием», которое вы ищете! Все довольны, решение найдено и любимому человеку приятно, ведь его услышали и поблагодарили. Поблагодарили ведь? 🙂

Любовный гороскоп на июль 2021: Козерог (22 декабря – 20 января)

Посвятите июль подготовке прощанию с прошлым: избавьтесь от ненужных вещей, грустных мыслей и скучных, тянущих «на дно» людей. Оставьте всё, что не приносит удовольствие, в первой половине лета. Да-да, и эти ночные телефонные разговоры с человеком, который вам не особо интересен, тоже оставьте: вы ведь знаете, что ни во что большее это точно не перерастет! Перестаньте жить прошлым и научитесь смотреть вперед, а уж там вас ждет кое-что очень интересное и романтическое. Главное – чуточку терпения!

Любовный гороскоп на июль 2021: Водолей (21 января – 18 февраля)

Вот он – ваш месяц любви! Вы, наконец, получите то, чего так долго ждали: крепкие и надежные отношения. Будьте смелее, не прячьте глаза от симпатичного вам человека – он тоже давно на вас засматривается! Дайте ему шанс показать это! А те Водолеи, у которых уже есть половинка, могут смело ждать внезапного стремительного развития отношений. Вполне может быть, скоро прозвучит ТОТ САМЫЙ вопрос, и пора прорепетировать свой положительный ответ перед зеркалом!

Любовный гороскоп на июль 2021: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Хочется сказать: «Рыбы, возьмите телефон, это ОН!» Помните, как говорили, что в соцсетях нельзя встретить любовь всей жизни? Это неправда! У вас и вашего друга по переписке есть все шансы стать прекрасной парой, так что пора бы вам выйти в реальность и сходить на настоящее свидание. Намекните, что улыбками обмениваться приятнее, чем стикерами, и вот увидите, приглашение не заставит себя ждать!

Фото: IStock

Читай также:

Финансовый гороскоп на июль 2021: Козероги сорвут большой куш, а Тельцам придется экономить

Гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля: кому сложные испытания, а кому – любовные приключения

Любовный гороскоп на 2021 для всех знаков зодиака

Выходные в июле 2021: будут ли дополнительные выходные